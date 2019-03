Hra o trůny: Smrt na latríně, na svatbě i v bitvě. Těchto deset seriálových úmrtí diváky nejvíce překvapilo

Seriál Hra o trůny (Game of Thrones) je známý množstvím sexuálních scén i násilných úmrtí, kvůli nimž je vhodný až pro diváky od 18 let. V každé sérii zemřou stovky postav, ať těch hlavních, nebo bezejmenných. Podle některých fanouškovských odhadů už v seriálu umřelo více než 150 000 postav. Které smrti nejvíce ovlivnily děj seriálu? A kdo by se podle vás měl do děje ještě vrátit? Hlasujte v naší anketě v článku.

1. Robert Baratheon

Smrt: v epizodě s01e07 Zvítězíš, nebo zemřeš (You Win or You Die)

První významnější smrtí, které výrazně ovlivnilo děj seriálu, bylo úmrtí krále Roberta Baratheona. Manžel Cersei a domnělý otec jejích tří dětí, umírá náhle při lovu, když na něj zaútočí divoký kanec. Důvodem Robertových špatných reakcí ale bylo pravděpodobně víno, možná i s příměsí jedu, které mu naléval jeho panoš Lancel Lannister.

Král Robert se tak objeví pouze v první řadě seriálu, ale jeho smrt spustí celou řadu událostí, které ovlivňují dění ve všech dosud odvysílaných řadách. Právě po jeho úmrtí se spustí boj o Železný trůn, postaví se proti sobě Sever a Jih a Západozemí je oslabeno natolik, že nedokáže odolávat příchodu Daenerys Targaryen, která chce pomstít svoji rodinu, kterou Robert z trůnu sesadil. Ačkoli všechny nevlastní královské děti Roberta jsou mrtvé, král měl několik dalších potomků, většinou s prostými ženami (například kováře Gendryho), které by mohly ještě nějak zasáhnout do děje.

2. Khal Drogo

Smrt: v epizodě s01e10 Oheň a krev (Fire and Blood)

Zpočátku neurvalý manžel Daenerys Targaryen stačil také zemřít už v první sérii. Přestože byl nikdy neporaženým vůdcem z klanu Dothraki, osudným se mu stal šrám z boje.

Khal Drogo si Daenerys vybral, protože toužil po exotické manželce. Viserys mu svoji sestru ochotně dal, protože předpokládal, že mu Dothrákové pomůžou dobýt zpět Železný trůn. Ačkoli zpočátku je soužití Daenerys a Droga nepříliš šťastné, nakonec spolu žijí spokojeně a čekají dítě. Droga však při jedné bitce protivník pořeže a do rány se mu dostane infekce. Daenerys poprosí pochybné otrokyně, aby Khalovi vrátili zpět život. Ty to sice udělají, jako oběť ale zemře nenarozené dítě Daenerys. Khal je i po oživení jako bez duše, a proto ho jeho žena udusí polštářem.

3. Eddard „Ned“ Stark

Smrt: v epizodě s01e09 Baelor

Hlava rodu Starků se počátkem první série vydává ze Severu do Králova přístaviště, kde se má stát pravou rukou krále Roberta. Vše se ovšem náhle změní, když Robert zemře, ale stihne Neda jmenovat regentem svého syna Joffreyho. To se ovšem nezamlouvá královně Cersei, která se ho rozhodne odstranit.

Důvod navíc získá v momentě, kdy Ned při vyšetřování smrti svého předchůdce Jona Arryna zjistí, že všechny Robertovy královské děti mají jiného biologického otce – bratra Cersei Jaimeho Lannistera. Ned je nakonec po sérii intrik uvězněn jako zrádce a Joffrey ho nechá veřejně popravit.

4. Catelyn Stark

Smrt: v epizodě s03e09 Deště Kastameru (The Rains of Castamere)

Matka rodu Starků miluje nade vše své děti. Až na Jona Snowa, který je nemanželským synem jejího muže, což mu dokáže dávat bolestivě najevo. Zemře společně se svým synem Robbem v jedné z nejkrvavějších scén seriálu.

Catelyn je poměrně zdatnou diplomatkou a doprovází do boje proti Lannisterům svého syna Robba. Znepřátelí si ho ale ve chvíli, kdy propustí Jaimeho Lannistera, aby jej Brienne z Tarthu dovedla do Králova přístaviště a vyměnila ze její dcery Sansu a Aryu. Catelyn se zase na Robba zlobí, protože si navzdory slibu nevzal dceru Waldera Freye, ale Talisu Maegyr, do které se zamiloval. Když se všichni účastní na Dvojčatech svatby Edmura Tullyho, Frey je zradí, Robba zabijí a Catelyn podřežou hrdlo. Tato událost je nadále známá jako Rudá svatba.

5. Joffrey Baratheon (Lannister)

Smrt: v epizodě s04e02 Lev a růže (Lion and the Rose)

Odchod některých postav fanoušci pravděpodobně oplakali. To ale zřejmě neplatí o smrti Joffreyho Baratheona, ve skutečnosti Lannistera. V žebříčku nejpodlejších postav seriálu by totiž nejstarší syn Cersei a Jaimeho určitě obsadil některou z vrchních příček.

Joffrey baží po moci stejně jako jeho matka, a proto se navzdory přání svého otce po jeho smrti okamžitě dere na trůn a neváhá bezdůvodně zabít Neda Starka. Ponižuje Sansu Stark a zdá se, že propadl šílenství a sadismu. Umírá nakonec na vlastní svatbě s Margaery, kde ho nechává otrávit její babička Olenna Tyrell.

6. Ygritte

Smrt: v epizodě s04e09 Strážci na Zdi (The Watchers on the Wall)

První láska Jona Snowa neskončila happyenedem. Ygritte je členkou Divokých a Jona okouzlí, když je na výpravě za Zdí. To ještě netušila, že umře v jeho náručí.

Jon se s Ygritte setkává při boji proti Divokým, kdy ji zajme jako rukojmí. Postupně se ale Jon přidává na jejich stranu a společně s Mancem Nájezdníkem se rozhodne zaútočit na Černý hrad na Zdi. Ygritte navíc Jona svede a zamilují se do sebe. Jon ale nedokáže zradit přísahu Noční hlídky a nakonec se vrací zpět ke svým. Ygritte je zklamaná z jeho zrady a když Divocí vtrhnou do Černého hradu, zamíří na Jona svůj šíp. Než ale stačí vystřelit, zezadu jí tělo protne šíp malého Ollyho, jehož vesnici vyvraždili Divocí.

7. Tywin Lannister

Smrt: v epizodě s04e10 Děti (The Children)

Otec Cersei, Jaimeho a Tyriona nikdy nepřestal dávat najevo opovržení vůči svému nejmladšímu postiženému synovi. Díky zlatým dolům je zřejmě nejbohatším mužem v sedmi královstvích a nestrpí žádnou urážku svého rodu. Byl to ale nakonec právě jeho syn, kdo jej sprovodil ze světa.

Tywin po smrti Neda Starka bojuje urputně jak s armádou jeho syna Robba, tak s vojáky Stannise Baratheona. Za ubránění Králova přístaviště se stává pobočníkem Joffreyho. Po jeho smrti je rozhořčen a sám se stává soudcem, který posuzuje, zda otravu jeho vnuka má na svědomí Tyrion. Nakonec svého syna odsoudí k smrti. Ten ovšem prchá, ale než odejde, stačí svého otce Tywina zastřelit na latríně kuší.

8. Hodor

Smrt: v epizodě s06e05 Dveře (The Door)

Služebník Starků a především postiženého Brana je silný a nemluvný. Dokáže stále opakovat jen jediné slovo – Hodor. Proto mu tak začnou také říkat. Ačkoli působí mentálně zaostale, dokáže splnit všechny příkazy, které mu Bran dává. Při jeho ochraně také zemře.

Hodor se stane osobním Branovým služebníkem po jeho úrazu, kdy po pádu z věže nedokáže znovu chodit. Hodor prchá s Branem ze Zimohradu na Zeď a vydává se s ním i za ni. Bran se mezitím začíná stávat Tříokou vránou a dokáže se vtělovat do různých lidí a mít vize z budoucnosti i minulosti. Při jedné takové zjistí, že Hodor býval dříve normální. Právě, když je v Hodorově vzpomínkách, zaútočí na jeskyni, ve které se skrývají, nemrtví. Meera Reed, která je doprovází, začne na Hodora křičet, aby držel dveře (anglicky Hold the door!). Současnost a minulost se propojí. Bran ve vizi vidí Hodora-dítě, jak dostal najednou záchvat a opakoval „Hold the door“ – zkráceně Hodor. Bran s Meerou prchají a Hodora zabijí nemrtví.

9. Olenna Tyrell

Smrt: v epizodě s07e03 Spravedlnost pro královnu (The Queen’s Justice)

Jedna z nejstarších, ale také nejmazanějších postav seriálu uměla také s grácií umřít. Předtím ale stačila významně zamíchat osudy rodů, které bojovaly o Železný trůn.

Olenna se poprvé divákům představila v momentě, kdy před svatbou svojí vnučky Margaery přijela do Králova přístaviště. Od Sansy Stark zjistí, co je její nastávající Joffrey zač a rozhodne se ho na svatbě otrávit tím, že mu nalije jed do vína. Margaery pak navede, aby si vzala Joffreyho bratra Tommena, který bude podle ní rozumným králem. Když její syn a obě vnoučata nakonec umírají při výbuchu Baelorova septa, uzavře spojenectví s Daenerys, které poskytne svoje lodě. Dostane se s ní také na Dračí kámen, ale poté pokračuje do svého sídla ve Vysoké zahradě. To ovšem dobyjí Lannisteři. Jaime dá Olenně jed, kterým se má otrávit. Než ale poslední členka rodu Tyrellů zemře, řekne Jaimemu, že to ona otrávila jeho syna.

10. Petyr Baeliš (Malíček)

Smrt: v epizodě s07e07 Drak a vlk (The Dragon and the Wolf)

Poslední výraznou smrtí v dosud odvysílaných epizodách seriálu byla vražda Petyra Baeliše. Zdatný intrikán se natolik zapletl do svých sítí, že svoji smrt rozhodně nečekal.

Malíček byl od dětství přítelem Catelyn Stark, do které se také zamiloval. Později se pro sebe snažil získat alespoň její dceru Sansu. V touze po větší moci i vlastních přáních neváhal zradit Neda Starka, ani Joffreyho Baratheona. Když se ale snažil proti sobě obrátit Sansu a Aryu, narazil. Při soudu, kde na oko soudí Aryu, ho sestry nařknou z intrik. Sansa ho odsoudí k smrti a Arya ho podřízne.