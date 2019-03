Hra o trůny: Tvůrci seriálu ukryli na tajných místech šest Železných trůnů. Nálezce čeká odměna

Do premiéry osmé řady Hry o trůny (Game of Thrones) zbývá už jen necelý měsíc a síť HBO spustila další vlnu propagace, která má nalákat na závěr seriálu. Tvůrci ukryli na šesti tajných místech věrnou kopii Železného trůnu a nabádají fanoušky pomocí různých vodítek, aby je hledali. Na nálezce přitom čeká zajímavá odměna.

Kromě zveřejnění oficiálních fotografií a nového traileru se tvůrci Hry o trůny rozhodli i pro akčnější propagaci osmé řady seriálu. Tento týden oznámili, že spustili kampaň Quest for the Throne (Hledání trůnu). Znamená to, že na šest míst umístili kopie Železného trůnu ze seriálu a fanoušci je nyní mají hledat.

HBO samozřejmě hledání usnadnilo také zveřejněním nápověd, které mají při nacházení trůnu pomoci. Respektive fanoušky na tajná místa navádějí pomocí videí, která ve formátu 360° nabízí pohled na umístěný trůn za světla i v noci. Hledači tak mají pomocí okolí poznat, kde rekvizita stojí. A zatím se jim daří.

První trůn byl umístěn v lese a tvůrci jeho první fotografie a video zveřejnili v pondělí 18. března. Po dvou dnech trůn objevili dva přátelé, Alex Bowring a Tom Maullin-Sapey z Oxfordu. Rekvizitu našli ve Walesu, konkrétně v Puzzlewoodu u Gloucestershiru. A odměnou jim byla další rekvizita ze seriálu. Podle fotografií to vypadá na korunu Roberta Baratheona.

Druhá fotografie a video trůnu se objevilo včera. I v tomto případě to vypadalo, že trůn je dobře ukrytý na místě daleko od civilizace a obklopený sněhem. I toto umístění už ale bylo ve čtvrtek odhaleno. Místo objevila Josefina Wallenaová a Linus Forsgren. Vypravit se za ním museli daleko na sever Švédska, k národnímu parku Abisko. Trůn se podle Wallenaové nacházel v Björklidenu. I tato dvojice hledačů získala odměnou kopii koruny ze seriálu.

Celkem budou fanoušci hledat šest trůnů. Pozici dvou už HBO oznámila a diváci ji odhalili. Indicie k dalším se zatím na stránce www.forthethrone.com neobjevily. Mohou se ale prý ukrývat kdekoli na světě. Vzhledem k tomu, že dva z trůnů se nacházely v Evropě, je možné, že další by mohl být třeba ve Spojených státech, aby tvůrci potěšili i fanoušky za oceánem.

Kromě kampaně Quest for the Throne tvůrci rozjeli v březnu další projekt Bleed for the Throne (Krvácej pro trůn), kterým se rozhodli motivovat fanoušky, aby šli darovat krev. Dobrovolníci měli za odměnu dostat unikátní seriálové tričko a možnost zúčastnit se slavnostní premiéry poslední řady v New Yorku.