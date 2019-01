Severní Irsko

Pohřeb zatrpklého Balona Greyjoye, otce Theona, který prožil mládí na dvoře Starků, se natáčel v městečku Ballintoy na severu země. Stejné místo se objevilo v seriálu i během setkání Theona a jeho sestry Yary v druhé sérii. Do Severního Irska se vydejte i v případě, že byste rádi navštívili fragmenty Zimohradu v podobě Castle Ward. V první sérii ale sídlo Starků hostil skotský hrad Doune.

Chorvatsko

Štáb seriálu hostil nejen Dubrovník, který se hned v několika sériích proměnil na Královo přístaviště, ale také další chorvatská místa. Mezi nimi například i klášter ve městě Trogir, který představoval Qarth. Pro některé záběry si pak filmaři dojeli i na ostrov Lokrum.

Island

Na Islandu si můžete prohlédnout například místo, kde filmaři nechali „vyrůst“ Orlí hnízdo. Sídlo rodu Arrynů byste našli v národním parku Þingvellir nedaleko Reykjavíku.

V Islandské jeskyni Grjótagjá byste zase mohli narazit na místo, kde do divoké Ygritte definitivně zamiloval Jon Snow. Štáb pak kvůli Zdi zamířil i k jezeru Mývatn nebo k ledovci Vatnajökull.

The Blue Cave - a small lava cave in Grjótagjá near Lake Mývatn, Iceland #photo by Christian Biemann #travel pic.twitter.com/fpXpLW0CTX — Reg Saddler (@zaibatsu) 27. dubna 2014

Španělsko

Pokud se budete chtít vydat do stopách Hry a trůny a netoužíte zrovna po chladném Islandu nebo deštivém Irsku, vyrazte do Španělska. V Seville narazíte na královský palác Alcázar, který posloužil jako sídlo rodu Martellů. V Cordobě pak uvidíte most jako vystřižený ze svobodného města Volantis – sídla Valyrijců. V seriálu se ale objeví například i hrad Castell de Santa Florentina nebo Castillo de Zafra. Ve Španělsku najdete i Dračí kámen včetně ikonického schodiště, konkrétně na severu země na malém ostrůvku Gaztelugatxe.

Malta

Jednou z nejznámějších lokací, která se objevila hned v první sérii, je takzvané Azurové okno. Právě tam probíhala svatba Daenerys a khala Droga. To ale na Maltě už bohužel nenajdete, nedávno se totiž fotogenický skalní útvar zřítil do moře. Ve městě Mdina pak určitě narazíte na bránu, která v seriálu zdobila i Královo přístaviště.