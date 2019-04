Hra o trůny: Zaútočí na Daenerys vlastní drak? 10 otázek, na které chtějí diváci po osmé řadě znát odpověď | info.cz

Do premiéry osmé řady seriálu Hra o trůny (Game of Thrones) zbývá jen necelý týden. Šest posledních epizod, které celou ságu uzavřou, už dle traileru slibují zajímavou podívanou včetně nejdelší zobrazené bitvy v dějinách kinematografie. Není ovšem jasné, zda se fanoušci dočkají rozuzlení letitých sporů a nedořešených situací, které se prolínají celým seriálem. Na co by chtěli diváci po osmé sérii znát odpověď? (Další text vyzrazuje děj dosud odvysílaných epizod.)

1) Bude větší bitva s nemrtvými, nebo ta o Železný trůn?

Přestože od počátku seriálu jde o to, kdo bude vládnout Sedmi královstvím, vypadá to, že tím největším sporem nakonec nebude boj mezi živými členy jednotlivých rodů. Od roku 2018 se na veřejnost dostávají informace o tom, jak probíhalo natáčení největší bojové scény v historii, která má prý předčit i bitvu o Helmův žleb z Pána prstenů. A tento střet se má prý uskutečnit mezi živými a Bílými chodci s armádou nemrtvých. Vypadá to, že celý spor o vládu nad Západozemím ustoupil do pozadí. A nebo vše dopadne tak, že nakonec nebude komu vládnout?

2) Spojí se živí v bitvě proti Bílým chodcům?

Jak apeloval Jon Snow a Daenerys Targaryen v předchozí sérii, na Západozemí se řítí mnohem větší nebezpečí než rivalita mezi rody. Na schůzce s Cersei Lannister proto vyzývali ke spojení proti společnému nepříteli. Ač Cersei nakonec svolila, chce situace naopak využít, aby se svých soků zbavila a na jihu v prozatimním bezpečí vyčkávat, až budou Bílí chodci kosit řady jejích protivníků. Vyplatí se Cersei tato taktika, nebo pod tlakem okolností přijde její armáda i s bojovníky Eurona Greyjoye a Zlatou společností přece jen na pomoc živým?

3) Na čí straně bude Tyrion?

Nejmladší potomek Tywina Lannistera slouží už od páté série Matce draků Daenerys. Zradil tím své sourozence Cersei a Jaimeho, kteří se tak najednou stali jeho nepřáteli. Ačkoli je Tyrion pravou rukou královny, z některých momentů je patrné, že se stále nesmířil se svojí rolí zrádce. Například při bitvě draků s lannisterskou armádou je vidět, že mu pohled na sežehlé vojáky bojující za jeho rod nedělá vůbec dobře. Přestože se na pomoc proti Bílým chodcům vydal v závěru sedmé série i Jaime, jak moc je ve skutečnosti pevná Tyrionova loajalita k Daenerys? A nezradí ji v okamžiku, kdy její armáda oslabí?

4) Jakou roli ještě sehraje Bran Stark?

Poslední mužský potomek Neda Starka má v seriálu zvláštní místo. Stal se Tříokou vránou a vize, které mívá, už pomohly objasnit jak původ Jona Snowa, tak Hodora. A přestože scénáristé vyvraždili půlku jeho rodiny, jeho stále nechávají žít. Bude mít i v nové sérii nějakou vizi, která pomůže objasnit některá tajemství minulosti? Například kdo je ve skutečnosti Noční král?

5) Skončí Daenerys s Jonem jako manželé?

Závěr sedmé série nenechal nikoho na pochybách, že Daenerys má k Jonovi víc než blízko. Kromě fyzické přitažlivosti by společný svazek navíc upevnil jejich nárok na Železný trůn. Oba jsou z rodu Targaryenů a zřejmě ani zjištění, že jsou tetou a synovcem, na situaci příliš mnoho nezmění. Usednou tedy nakonec na trůn Sedmi království společně?

6) Kdo bude rodit?

Cersei v minulé řadě Tyrionovi naznačila, že je těhotná. Na promofotkách k nové sérii nicméně těhotenské břicho nemá. Podle proroctví navíc všechny její děti měly zemřít, což se také už stalo. Není tedy jasné, zda o svém těhotenství lhala, nebo se jí nepovede dítě donosit. Otěhotnět by ale mohla Daenerys, která ale tvrdí, že děti mít nemůže. Pokud však zvládla dát život třem drakům, je možné, že její neplodnost není fatální.

Hra o trůny: mapa Západozemíautor: INFO.CZ

7) Stane se z Theona statečný muž? (A zemře při tom?)

Jediný mužský potomek Balona Greyjoye se stal po věznění u Ramseyho Boltona zlomeným mužem. Přestože se vzpamatoval a podporuje nárok své sestry Yary na trůn Železných ostrovů, trauma z Ramseyho příkoří zřejmě stále nepřekonal. Alespoň to dokázal v sedmé sérii, když se měl postavit svému strýci Euronovi, který Yaru zajal. Tehdy Theon uprchl a raději zachránil sám sebe. Na konci poslední řady se ale vzchopil a rozhodl se vydat svoji sestru osvobodit. Až opět dojde na přímý střet, zachová si svoji statečnost?

8) Zaútočí proti Daenerys vlastní drak?

Daenerys Targaryen měla tři draky. V předposlední odvysílané epizodě Beyond the Wall ale o jednoho z nich při bitvě s Bílými chodci za Zdí přišla. Ti z něj udělali vlastního bojovníka, který výrazně napomohl v poslední epizodě pádu Zdi a slouží nyní Nočnímu králi. Ačkoli draci vypadají nebezpečně, Daenerys, kterou nedokáže poranit oheň, neublíží. Platí to ale i pro třetího draka, který by měl v poslední sérii bojovat proti ní? A co když se proti sobě utkají dva draci?

9) Doplatí Cersei na své intriky?

Úmrtnost postav seriálu je velká a scenáristé nešetřili během sedmi sérií ani hlavní postavy. Ty, které se živé dostaly až do finále, tak zřejmě ještě sehrají důležitou úlohu. Stejně tak jako diváci nenáviděli Joffreyho a „radovali se“ z jeho smrti, zasloužila by podle některých jistou odplatu i Cersei Lannister. Svými intrikami ublížila mnoha lidem, přestože vždycky tvrdila, že jí jde především o dobro jejích dětí, které ovšem vinou této péče všechny zemřely. Poté, co ji v závěru sedmé série opustil bratr Jaime, aby odešel bojovat ke Zdi, zůstala sama. Bude to pro ni dostatečný trest, nebo tvůrci ještě chystají její výraznější potrestání?

10) Dočkáme se happy endu?

Hra o trůny není právě seriálem, který by nabízel šťastné konce. Dočkají se diváci něčeho takového alespoň na závěr vyprávění? Mnozí herci v rozhovorech uvedli, že se při čtení scénáře rozplakali a že konec bude velice emotivní. Znamená to, že zlo prohraje a v Západozemí zavládne mír? Nebo umělci brečeli po té, co si četli o závěrečném vyvraždění všech hlavních postav Bílými chodci? Odpověď na tyto otázky nám tvůrci začnou dávkovat v noci od 15. dubna, kdy je premiéra první epizody poslední série.









