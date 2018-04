Pokud už jste absolvovali let, který vás dopravil za několik časových pásem, nejspíše jste se ani vy nevyhnuli takzvanému jet lagu. Proti tomu, aby vás přirozený biorytmus nevyřadil na několik dní z provozu, se dá poměrně úspěšně bojovat. Začít ale musíte dřív, než si myslíte.

Jak se jet lag projevuje?

Jet lag člověka postihne v případě, pokud je z nějakého důvodu narušený jeho přirozený biorytmus. Tedy pravidelné střídání dne a noci. To ovlivní hlavně jeho spánkový režim a tím pádem i vše ostatní.

Pásmová nemoc, se nejčastěji projevuje vyčerpaností, bolestí hlavy, nespavostí, dezorientací nebo žaludečními potížemi, přidružit se ale samozřejmě mohou i další problémy, jako je neschopnost se soustředit. Výše zmíněné potíže se mohou sice projevit i při dlouhém nočním letu, během něhož nepřekročíte žádné časové pásmo, většinou ale velmi rychle odezní.

S nefalšovaným jet lagem se setkáte až v případě, kdy překročíte tři a více časových pásem. Pokud jich během letu překročíte méně než šest, vaše adaptace nebude probíhat příliš dlouho, pokud jich ale bude víc, připravte se na to, že se vaše tělo hned tak nepřizpůsobí. Záleží také na tom, na jakou světovou stranu cestujete. Pokud letíte na západ, je větší pravděpodobnost, že jet lag vůbec nezaznamenáte nebo bude jeho průběh přijatelnější. Na druhé straně cesta na východ s sebou přinese znatelně horší příznaky.

Jak zmírnit příznaky jet lagu?

S přípravou na dlouhou cestu byste měli začít už doma. První zásadou je zdravá strava, vaše tělo by totiž před cestou mělo být v co nejlepší kondici, takže se vyhněte fastfoodům a jiným nezdravým potravinám, alkohol a kávu nevyjímaje. Několik dní před cestou si mírně upravte spánkový režim podle toho, na kterou světovou stranu poletíte.

Podcenit byste neměli ani oblečení. Na palubu si vezměte pohodlné oblečení, ve kterém se vám bude dobře relaxovat. Do příručního zavazadla si nezapomeňte vzít ani teplejší ponožky a například šátek, kterým se budete moci přikrýt. Na to byste měli myslet hlavně v případě, kdy vás čeká noční let, přes noc personál letadla často nastaví o něco nižší teplotu, aby se cestujícím dobře spalo.

Během samotného letu pijte co nejvíce čisté vody a opět se vyhněte kávě a alkoholu. Hydratace je velmi důležitá, například pilot Dave Walters, který má za sebou 30 let praxe, kdy řídil až šestnáctihodinové lety, se serveru Forbes svěřil, že právě dostatečný příjem tekutin je jednou z účinných zbraní, která proti jet lagu opravdu funguje. Stejně ostražití byste měli být i co se týče jídla, během letu byste se měli vyvarovat těžkým a smaženým jídlům. Naopak byste se měli shánět po ovoci nebo například polévkách.

Už po nástupu do letadla si nastavte hodinky podle času v cílové destinaci, budete mít více času na adaptaci. Po přistání se nenechte zlákat dopoledním nebo odpoledním šlofíkem, právě naopak. Na druhé straně si ale neplánujte příliš náročný program. Ideální jsou procházky, nejlépe na slunci, které stimuluje vaše vnitřní hodiny a vy se tak rychleji přizpůsobíte.