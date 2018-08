Česko opět zasáhla vlna veder. Tentokrát teploty stoupají téměř ke 40 stupňům Celsia a meteorologové nepředpokládají, že by v následujících dnech mělo dojít k radikálnějšímu zlepšení. Existuje ale pár osvědčených rad, které vám pomohou nesnesitelné horko přežít ve zdraví.

Co pít ve vedrech?

Pokud nejste zvyklí pít čistou vodu, během vlny veder byste měli svůj přístup přehodnotit. Sladké nápoje, káva nebo dokonce alkohol vodu z těla spíše odvádějí a během vysokých teplot tělu příliš dobře neudělají. Čistá voda naopak ano. Té by měl člověk vypít o poznání více než jindy.

Pít byste také měli vody minerální, ty vám pomohou doplnit látky, o které přicházíte zvýšeným pocením. A jestli vodu bez příchuti už nemůžete ani vidět, můžete si pitný režim obohatit i vlažným bylinným nebo zeleným čajem.

Vyhněte se přechlazeným nápojům. Sklenice studené vody tělo možná příjemně zchladí, přechlazená limonáda ale může zvýšit riziko vzniku angíny. Navíc si od pocitu žízně pomůžete jen na chvíli, kvůli překrvení sliznic se může pocit žízně vrátit ještě intenzivněji. Nejlépe tedy uděláte, když sáhnete po vlažných nápojích nebo alespoň po těch, které nemají méně než 16°C.

Co jíst ve vedrech?

Není asi překvapením, že člověk by měl během horkých dnů upravit i svůj jídelníček. Nasnadě jsou především saláty plné zeleniny, a to především té listové nebo mísa plná ovoce. Vyhýbat byste se měli těžkým jídlům, které zbytečně zatěžují zažívání a tím i vaše tělo, které má tak dost práce s termoregulací. Dopřát si ale můžete například vychlazený jogurt nebo kefír. Pozor si dejte na některé druhy koření, například zázvor tělo zbytečně zahřeje.

Jak se vyspat ve vedrech?

S vedrem se bohužel většina lidí potýká nejen přes den, ale také během noci. Především byty s velkými okny jsou v těch největších vedrech v podstatě neobyvatelné. Což se podepisuje především na kvalitě spánku. Před spaním se osprchujte v chladné, nikoli ale ledové vodě, ta by vám mohla naopak tělesnou teplotu zvýšit. Pokud je to jenom trochu možné, ustelte si co nejblíže zemi. Horký vzduch se totiž drží nahoře. Na noc si také oblečte bavlněné prodyšné tričko a peřinu vyměňte za prostěradlo.

Nedohánějte přísun vody večer, zbytečně tím zatížíte ledviny. Pít byste měli pravidelně celý den. S jídlem byste měli být také opatrní. Během vlny veder se snažte dodržet poučku dvou až tří hodinovém půstu před spánkem.

Jak ochladit byt?

Jestliže nepatříte ke šťastlivcům, kteří mají k dispozici klimatizaci, musíte si poradit jinak. Základem je byt před vysokými denními teplotami co možná nejlépe utěsnit. Větrejte pokud možno jen přes noc a brzy ráno. Těsně před tím, než se začne venkovní teplota zvedat, zatáhněte žaluzie a zavřete okna. Alespoň částečně tak zabráníte dalšímu ohřívání bytu. Pokud můžete, pořiďte si venkovní rolety, které proniknutí tepla do domu nebo bytu brání mnohem lépe než běžné žaluzie. Večer naopak udělejte průvan a zapněte ventilátor, před něj můžete postavit misku s ledem, která příjemně zvlhčí a alespoň mírně ochladí vzduch.

Jak poznat úpal nebo úžeh?

Během extrémních teplot by se měl člověk vyhýbat nejen dlouhému pobytu na slunci, ale také výraznější fyzické zátěži. Ignorace tělesných potřeb pak může během těchto podmínek vyvolat úžeh nebo úpal.

Teplem vyvolaný úpal se projevuje především bolestí hlavy, zmateností, pocitem na zvracení, svalovými křečemi a v nejhorším případě i ztrátou vědomí nebo šokem. Úžeh, který postihne člověka, který delší dobu pobýval na přímém slunci, se projevuje podobně. V těžších případech se jak u úpalu, tak i u úžehu mohou objevit vysoké horečky. V takovém případě je nutná lékařská pomoc. Pokud jde o lehčí případy, stačí kolabujícího přesunout do stínu, ochladit ho například mokrými obklady a dát mu napít.