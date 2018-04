Nelétáte často a prakticky vždycky zapomenete, jak to vlastně na letišti chodí? V podstatě se ale není čeho bát. Pokud si doma nezapomenete cestovní doklad a máte rezervovanou letenku, neměl by vás na letišti potkat žádný větší zádrhel.

Jak najít správný terminál?

Před cestou na letiště není třeba panikařit. Určitě narazíte na ochotný personál, který vám se vším pomůže. Pokud navíc letíte s cestovní kanceláří, nemusíte se starat téměř o nic. Pokud cestujete na vlastní pěst a letenku jste si rezervovali online, pro jistotu si vytiskněte potvrzení, nepochybně na něm budou i údaje o tom, kdy začíná check in, boarding a přesný čas odletu.

Na letiště dorazte minimálně dvě hodiny před plánovaným odletem, zvláště pokud nelétáte často, uvítáte čas na zorientování. Jako první musíte zjistit, z jakého terminálu odlétáte. Na pražském letišti jsou jen dva, tedy za předpokladu že neletíte soukromým letadlem. Terminál 1 slouží k mezikontinentálním letům, včetně letů do Velké Británie nebo Irska. Z terminálu 2 pak startují letadla zpravidla do schengenského prostoru.

Check-in (odbavení)

Pokud už bloudíte správným terminálem, musíte najít správnou odbavovací přepážku (check-in desk). Tam vám nejen zváží a označí zavazadlo, které pak samostatně doputuje do útrob letadla, ale také vám po předložení cestovního dokladu – pasu nebo občanského průkazu – vydají palubní lístek. Jestliže váš let není přímý, raději se ujistěte, že vaše zavazadla dorazí až do cílové destinace. Může se totiž stát, že si je během mezipřistání budete muset vyzvednout a znovu odbavit sami.

To, na jaké přepážce odbavují váš let, se dozvíte z tabule s odletovými údaji, číslo letu byste měli mít na letence, pokud jí nemáte, tak se orientujte podle trasy a času odletu nebo podle informací, které vám letecká společnost poslala spolu s rezervací.

Jestliže cestujete jen s příručním zavazadlem a palubní lístek máte vytištěný z domova, případně ho máte nahraný v tabletu či telefonu, můžete check-in (odbavení) přeskočit a přesunout se k validátorům palubních vstupenek a pak rovnou k bezpečnostní kontrole. Některé společnosti totiž nabízejí takzvané online odbavení.

Bezpečnostní kontrola

Po úspěšném odbavení je řada na bezpečnostní kontrolu. Vyhraďte si na ní raději dostatek času, pokud poletíte ve frekventovanou dobu, může na vás čekat poměrně dlouhá fronta. Ve své podstatě se ale není čeho obávat, rentgenem však projde vše, co s sebou chcete vzít na palubu.

Během čekání ze sebe sejměte všechno, co obsahuje kov, tedy například pásek, peněženku, bundu se zipem, vyndejte klíče a mince z kapes a dejte je do připravené plastové misky. Stejně tak do ní přidejte všechnu elektroniku a igelitový sáček, ve kterém máte uložené všechny tekutiny. Samostatně pak pošlete své příruční zavazadlo.

Nakonec projdete detekčním rámem, personál vám pak může zkontrolovat ještě jednou. A to buď ručním skenerem nebo speciálním testem k detekci výbušnin. Zaměstnanci vás dokonce mohou vyzvat k otevření zavazadla.

Boarding

Po absolvování bezpečnostní kontroly si na světelných tabulích zjistěte, od kdy a na kterém z „gatů“ neboli bran bude probíhat boarding (nástup do letadla). Když místo vašeho odletu najdete, můžete využít poslední chvíle před odletem posezením v kavárně nebo nákupem v „duty free“ obchodech.

Až uslyšíte výzvu k boardingu pomalu se s palubním lístkem a cestovním dokladem v ruce přesuňte k vaší bráně. Tam projdete poslední kontrolou a personál vás navede přímo k letadlu. Pak už stačí najít jen správné místo k sezení a užít si let. Po příletu nezapomeňte na odbavená zavazadla. K těm vás opět dovedou speciální tabule, na kterých si vyhledáte číslo vašeho letu.