Co si vzít s sebou na palubu?

Do zavazadla, které poputuje do útrob letadla, určitě nedávejte fotoaparát, mobil nebo notebook. U sebe si také nechte všechny doklady, platební karty, hotovost a léky. Pokud u sebe musíte mít injekční stříkačku a například inzulin, raději si u svého lékaře zařiďte potvrzení. Ostatní tekutiny musejí být maximálně ve stomililitrovém balení, navíc je musíte uzavřít do igelitového sáčku o objemu jednoho litru – ten bez problému seženete přímo na letišti.

Fotoaparát, nabíječku i notebook mějte u sebe

Pokud vyrážíte na prodloužený víkend a nehodláte platit za odbavení zavazadla, nejspíš přemýšlíte, jak se sbalit do příručního kufříku. Zaprvé si u letecké společnosti ověřte, jakou velikost toleruje, jestliže ji překročíte, budete muset za odbavení kufru zaplatit tak jako tak. Nezapomínejte na fakt, že na palubu letadla nesmíte brát nic ostrého, manikúru s nůžtičkami tedy raději nechte doma a kupte si raději papírový pilník.

Šampon a žiletky dejte do podpalubí

Ani do zavazadla, které si neberete na palubu, nesmíte zabalit, co vás zrovna napadne. Striktní zákaz se týká například sprejů (vyjma toaletní potřeby), hořlavin, pyrotechniky nebo obranných a dráždivých látek. Pokud si nejste jistí, co do zavazadla můžete zabalit, ověřte si to na stránkách dopravce.

Co se týká oblečení, než začnete se samotným balením, nejdříve si u letecké společnosti zjistěte, kolik kilogramů máte k dispozici a zapřemýšlejte, co vlastně doopravdy potřebujete. Pokud se například chystáte do hotelu, je velmi nepravděpodobné, že by vám na pokoji chyběla osuška nebo ručník, který vám na druhé straně zabere poměrně dost místa v kufru.

Vše, co plánujete brát s sebou, nejdříve poctivě vyskládejte před kufr. Jestliže je hromada věcí větší než zavazadlo, nekompromisně vracejte věci zpět do skříní. Pokud vás přepadla panika, že vám tak málo oblečení nemůže na čtrnáct dní stačit, stačí zajít do drogerie a koupit si cestovní balení pracího prášku. To samé platí o kosmetice, 250 mililitrů šamponu opravdu nespotřebujete. Kupte si cestovní balení nebo si sprchový gel, šampon a další podobné věci přelijte do menších lahviček. Ušetříte nejen místo, ale také váhu.