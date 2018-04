Pro některé je cestování letadlem běžnou součástí pracovního života, jiní se do vzduchu podívají maximálně jednou do roka při cestě na dovolenou. Všichni ale chtějí let strávit v pohodě a také alespoň v relativním pohodlí. Na to má velký vliv výběr místa, což u většiny aerolinek už dokáže cestující ovlivnit. Ať má let trvat dvě hodiny, nebo půl dne, toto jsou tipy, které se vám budou hodit při výběru sedadla.

Ti, kteří létají často, už mají zřejmě vypozorováno, které sedačky nejvíce vyhovují jejich potřebám. Někomu je zase jedno, kam se posadí. Ostatní mohou ale váhat a později po špatném výběru možná i litovat. Různá sedadla mají totiž rozdílné vlastnosti a co vyhovuje jednomu cestujícímu, se nemusí líbit jinému. Zde je stručný přehled toho, co byste měli zvážit, než se rozhodnete, kde budete sedět.

Rezervace sedadla je možná i on-line

Většina aerolinek už poskytuje palubní lístky na konkrétní sedadla. Odpadají tak zážitky, kdy horda lidí vbíhala takřka přes mrtvoly do letadla, aby zabrala nejlepší místa. Některé společnosti také umožňují on-line odbavení den před odletem, zájemci si tak mohou vybrat na plánku konkrétní sedadlo, kde by chtěli strávit let. Jak si ale zvolit to správné?

Kouření na palubě a párty s piloty. Podívejte se, co v minulosti slibovaly letecké společnosti

Sedadlo u okýnka pro lepší spánek a výhled

Přestože letadlo se pohybuje poměrně plynule, při přistání, nebo při turbulencích sebou může začít házet a některým cestujícím se v těch okamžicích může udělat i špatně. V tom případě často pomáhá pohled ven z okýnka, který umožní tělu si uvědomit, v jaké poloze vůči zemi se nachází, což pomáhá uklidnit žaludek. Místo u okýnka je navíc vhodné pro ty, co letí poprvé a chtějí si užít výhled. Jiné sedadlo by ale měli zvolit ti, kteří si potřebují natáhnout nohy, nebo častěji navštěvovat toaletu. V tom případě se kvůli nim vždy musí zvednout až další dva cestující.

Sezení do uličky poskytne prostor na nohy, ale i ruch

Místo do uličky nabízí oproti sezení u okna možnost natáhnout si nohy a vstávat kdykoli je potřeba bez obtěžování spolucestujících. Zároveň je ale nutné počítat s tím, že z okýnka neuvidíte nic a že uličkou chodí nejen další cestující, ale i letoví asistenti s vozíky, které registrujete pokaždé, když jdou kolem. Proto se na tomto místě také například hůře usíná.

Rozdílné jsou názory na sedačky v poslední řadě letadla. Jejich mínusem je to, že se nacházejí nejblíže toaletám. V okolí je tak tedy během téměř celého letu čilý ruch. Výhodou ale bývá skutečnost, že sedadla jdou sklopit, aniž by to někomu vadilo, protože za nimi už nikdo nesedí. V pohodlné poloze tak můžete strávit téměř celý let, aniž byste někomu vadili.

Velice vychvalovaným místem bývají sedadla u nouzových východů. Některé aerolinky za ně dokonce chtějí příplatek. Tato místa totiž poskytují dvojnásobný i větší prostor na nohy. Hodí se tak pro ty, kteří chtějí mít maximální pohodlí a prostor. V řadě u nouzových východů nicméně nemohou sedět děti, ani příliš staří lidé. Úkolem cestujících na těchto sedadlech je totiž v případě nehody pohotově otevřít nouzový východ, což vyžaduje určitou sílu. S výběrem sedadel může pomoci i webová stránka SeatGuru, která umožňuje zjistit rozložení sedadel v kterémkoli letu a doporučí ty vhodné pro vás.

Nejbezpečnější místa v letadle jsou vzadu

Různé výhody mají také sedadla umístěná v přední nebo zadní části letadla. Po přistání probíhá vystupování postupně, a proto ti, kteří sedí vpředu, vystupují nejdříve. Někdy ale stewardové otevřou i zadní dveře, takže vystupování probíhá souběžně. Pokud cestujete s aerolinkami, které poskytují během letu občerstvení, bývá také pravidlem, že jídlo a pití se servíruje zepředu, takže ti, kteří sedí v zadní části letounu, dostanou občerstvení až mezi posledními. Jídlo ve vzduchu přitom může být jak gurmánským zážitkem, tak noční můrou.

Přestože nehody letadel bývají velice výjimečné, někteří cestující se zajímají o to, která sedadla jsou v letadle nejbezpečnější, respektive, ve které části letounu mají v případě nehody největší šanci na přežití. Dle studie publikované v listu The Huffington Post mají cestující blíže ocasu (vzadu) 69% šanci na přežití, zatímco ti, kteří sedí vpředu, mají poloviční šanci.