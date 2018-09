Volby 2018

Jaká je vaše hlavní priorita, kam chcete město posunout?

Bára Antonová (Žít Brno)



K Vídni. To je město, ze kterého si Brno může brát příklad prakticky ve všem. V přístupu k bydlení, k dopravě, k občanům, k cizincům. Za nejdůležitější považujeme zásadní zkvalitnění sociální péče. V Brně chybí ročně 660 milionů a my je seženeme – na odlehčovací péči, domácí hospice, osobní asistenci, pečovatelskou službu i domovy pro seniory.



Jasna Flamiková – Strana zelených



Největší hrozbou budoucnosti je přehřívání města a následky vln extrémních veder. Jak ukázalo letošní léto, má to vliv na naše zdraví, narůstá úmrtnost i ekonomické ztráty. Spolu s odborníky chceme prosadit plán na ochlazování města: masivní investice do zeleně včetně zelených střech, výstavby pítek, vodních prvků, zastínění dětských hřišť a veřejných prostranství, ozeleňování vnitrobloků a nábřeží řek, efektivní projekty zadržování a využívání dešťové vody. Město musí zůstat příjemné pro život i v létě.

Petr Hladík – KDU-ČSL



Naší hlavní prioritou je zajistit dostupné bydlení mladým lidem, aby nám neutíkali z Brna pryč. Zajistit bydlení se zlevněným nájmem pro naše seniory. Dále zprůjezdnit město, urychlit uzavírky, a hlavně je logicky plánovat a koordinovat. Zajistit dostatek parkovacích míst, a to i na sídlištích. Také chceme podpořit lepší péči o zeleň nebo hospodaření s dešťovou i pitnou vodou. Chceme bezbariérové město pro vozíčkáře, nevidomé a maminky s dětmi. Chceme, aby Brno bylo prostě boží.



Tomáš Koláčný – Piráti



Mimo opravu rezidentního parkování, nový územní plán a nové byty, kterým se budu věnovat v dalších odpovědích, je pro nás velmi důležitou prioritou zavedení povinnosti otevřených výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě od 100 000,- Kč do 6 000 000,- Kč, které se dnes zadávají pouze formou oslovení tří firem (často „spřátelených“).



Oliver Pospíšil – ČSSD



Našim krédem je „Město pro lidi, Brno pro Brňany“. Chceme město vstřícné k životním potřebám jeho obyvatel.



Petra Quittová – STAN



Prioritou zůstává zrušení rezidentního parkování, nový zimní a víceúčelový stadion, a také změna statutu města Brna. Tzn. tak, aby byly převedeny větší kompetence a finance na městské části, respektive na starosty, kteří jsou k problémům nejblíže. Chceme schválit nový promyšlený územní plán dle skutečných potřeb obyvatelstva, aby mohl nastat větší rozvoj města. Rozšíření péče o seniory doma nebo v jeho blízkém okolí.

Markéta Vaňková – ODS



Naší hlavní prioritou je vyřešit otázku dopravy a parkování. Dále Brno nutně potřebuje dopracovat nový územní plán, což povede mimo jiné ke zlepšení dostupnosti bydlení. Zaměřit se chceme také na sociální oblast zejména ve vztahu k seniorům, a to jak na výstavbu nových domů pro seniory, tak na lepší podmínky pro domácí péči. Chceme také dotáhnout projekt Janáčkova kulturního centra.

Petr Vokřál – hnutí ANO



Jednoznačně nové nádraží. Janáčkovo kulturní centrum je další prioritou pro nadcházející čtyři roky. A dál určitě doprava a dopravní stavby ve městě a sportovní infrastruktura. Budu se dál snažit o to, aby bylo město příjemným místem k životu.



Se kterými partnery zvažujete koalici, s kým byste naopak do koalice rozhodně nešli?



Bára Antonová (Žít Brno)



Stávající koalice nám přijde pro Brno velmi smysluplná, protože má výsledky a posouvá město dál. Koalici odmítáme s těmi, kteří by nepodpořili projekty na ukončování bezdomovectví a na sociální začleňování. Ano, tím vylučujeme zejména koalici s extremistickými stranami.



Jasna Flamiková – Strana zelených



Vylučujeme koalici s xenofobními stranami SPD, Slušní lidé i KSČM. Pokračování stávající koalice si umíme dobře představit. I přes všechna škobrtnutí je to skupina liberálních proevropských stran, která vytáhla Brno ze zatuchlosti předchozích vlád ODS a ČSSD a otevřela ho novým projektům. Zmínit mohu například levnou elektronickou šalinkartu, řešení bezdomovectví a další. Díky tomu se Brno dobře umísťuje v mezinárodním srovnání měst s dobrou kvalitou života, městu se daří.



Petr Hladík – KDU-ČSL



Bude záležet na programovém průniku. Podmínkou pro vstup do koalice pro nás bude zřízení funkce koordinátora uzavírek, tak aby byly lépe a smysluplně plánovány. I když jsme to několikrát navrhovali na koaličním jednání, vždy jsme byli ujišťováni, že to vše zvládne investiční odbor, ale jak to zvládá, vidíme asi všichni. Takže tohle je naše podmínka. A pak nepůjdeme určitě do koalice s komunisty a ani žádnými jinými extremisty.

Tomáš Koláčný – Piráti



Nezvažujeme koalici s extremistickými stranami (SPD, KSČM, Slušní lidé). S ostatními jsme po volbách připraveni jednat, záleží ovšem na programové shodě.



Oliver Pospíšil – ČSSD



Vaří se podle toho, co se najde ve spíži. Počkejme si tedy na volební výsledky. Rozhodně nemáme rádi extrémy a těžko budeme spolupracovat s někým, kdo o nás během kampaně lže a používá neférové praktiky.



Petra Quittová – STAN



Se všemi demokratickými stranami, se kterými se shodneme již na začátku na společných programových cílech. Vylučuji spolupráci s KSČM.



Markéta Vaňková – ODS



Rozhodující pro nás bude možnost realizovat náš program. Spolupráci vylučujeme s KSČM.

Petr Vokřál – hnutí ANO

To je otázka, která přijde na řadu po volbách. Osobně mám zásadní problém s KSČM a SPD.



V čem spatřujete nejurgentnější problém města?



Bára Antonová (Žít Brno)



Už zmíněná podfinancovaná sociální oblast. Chybějících 660 milionů na péči o staré lidi, na osobní asistenci, na péči o pečující, zkrátka na ty nejzásadnější a nejcitlivější věci, je obrovské číslo, ale my ty peníze seženeme. Částečně z městských peněz a zbytek od státu. Postarat se o vlastní lidi je základ, a při vědomí toho, že se stárnutím populace tyto služby bude potřebovat stále víc lidí, je nejvyšší čas začít to systémově řešit.

Jasna Flamiková – Strana zelených



V dopravní situaci a špatném stavu ovzduší. Problém pomůže řešit rychlá dostavba městského okruhu a záchytných parkovišť. To první je úkol státu, to druhé prioritou města, vzniknout musí na všech příjezdových trasách. Aby fungovala motivace záchytná parkoviště využívat, je třeba regulovat parkování v centru a zrychlit MHD (samostatné pruhy, preference na křižovatkách). Šalinkarta musí zůstat levná. Podpořit je třeba používání sdílených kol. Nezbytné je zvýšit bezpečnost cyklistů v ulicích.



Petr Hladík – KDU-ČSL



My jsme chodili čtyři měsíce mezi lidmi a víme, že lidi nejvíce trápí drobnosti u jejich domu. Jednalo se o úpravu křovin a zeleně, o čistotu, o rozbité chodníky či pravidelný svoz odpadů. Může se to zdát banální, ale tohle opravdu lidem v Brně chybí. Nikdo z politiků se o ně pořádně nezajímá a každý plánuje stoleté vize nebo experimenty. To chceme změnit. A pak se jedná o cenovou dostupnost bydlení, parkování, průjezdnost městem, sucho nebo možnost výběru školy a školky či parkování před domem.



Tomáš Koláčný – Piráti



V současnosti je to neaktuální územní plán, který značně omezuje možnost bytové výstavby a který je nutné urychleně aktualizovat. Brzy bude ale větším problémem zmíněné rezidentní parkování, jakmile se rozšíří do ostatních částí města a zásadně omezí vnitroměstskou mobilitu a udělá z Brňanů návštěvníky ve vlastním městě.



Oliver Pospíšil – ČSSD



Absence nového územního plánu a doprava.



Petra Quittová – STAN



Doprava a zase doprava. Od parkování, uzavírek, neschopnosti zkoordinovat jednotlivé práce až po ucpané silnice.



Markéta Vaňková – ODS



Jednoznačně chaotické, nekoordinované a neodborné řízení dopravy, strategie parkování a končící platnost územního plánu.

Petr Vokřál – hnutí ANO

Doprava a zanedbaná infrastruktura z předcházejících let. Doháníme to, co se v předchozích letech zanedbalo. Rozhodně teď nechceme alibisticky před volbami práce přerušovat, ale pokračujeme v tom dál, protože Brno si to zaslouží.



Jak chcete řešit dopravu a parkování?



Bára Antonová (Žít Brno)



Rezidentní parkování je důležitá věc, ale tak, jak to prosadilo hnutí ANO, je zbytečně restriktivní a z Brňanů vytváří cizince ve vlastním městě. Chceme jednu velkou parkovací oblast pro všechny Brňany, avšak mimo historické jádro.



Jasna Flamiková – Strana zelených



Chceme, aby město dalo na ulicích bezpečný prostor pro všechny druhy dopravy: MHD, auta, ale i cyklisty a pěší. Za prioritu považujeme budování záchytných parkovišť a regulaci parkování v centru města ve prospěch rezidentů. Podporujeme dostavbu VMO. Významně víc je třeba investovat do bezpečnosti cyklistů (cyklopruhy) a pěších (pěší zóny, bezpečný prostor u škol atd). Chceme rychlou a levnou MHD. Prosadili jsme zlevnění šalinkarty a chceme v tom i nadále pokračovat.

Petr Hladík – KDU-ČSL



Na každém parkovacím místě zavést 30 minut parkování zdarma. Chceme také řešit parkování na sídlištích, a to skrze technologii montovaných parkovacích domů. Lidé na sídlištích by si sami vytipovali vyasfaltované plochy, na kterých by takový parkovací dům chtěli vystavět, aby tyto stavby nezasahovaly do drahocenné zeleně. Nutné je taky postavit záchytná parkoviště na okraji města. Pokročit ve stavbě velkého městského okruhu a koordinovat uzavírky.



Tomáš Koláčný – Piráti



Odlehčíme přetížené Koliště vybudováním přímé spojky mezi Cejlem a Zvonařkou. Odmítáme v současnosti zaváděný květinkový model rezidentního parkování, v rámci kterého jsou Brňáci mimo svoji rezidentní oblast (květinku – cca 1,5 km) v návštěvnickém režimu s povinností platit na parkovacích automatech jako každý jiný návštěvník města. Přijatelná je pro nás pouze regulace parkování cca 50 000 mimobrněnských, kteří denně parkují v Brně kvůli práci, studiu, či službám.



Oliver Pospíšil – ČSSD



Klíčový je velký městský okruh. Je to investice státu, ale Brno si musí umět prosadit pokračování jeho výstavby. Chybí dálniční sjezd pro Černovickou terasu, obchvaty Slatiny a Tuřan, rozšíření dálnice kolem Brna o jeden jízdní pruh v každém směru. Šalinkarta za polovic zatraktivní MHD. Rezidentní parkování není dobře nastavené, jsme připraveni ho neprodleně změnit tak, aby bylo k lidem daleko vstřícnější. Opatření v oblasti parkování musí být systémová, je nutné dobudovat parkoviště a parkovací domy.



Petra Quittová – STAN



Chceme zajistit koordinátora dopravních staveb a uzavírek, aby se opravdu již v budoucnosti nestávalo, že se zahájí určitá akce, která pak má zpoždění a již v průběhu se zahájí druhá, což v úhrnu vede ke kolapsu dopravy. Je nutné dopředu znát jasná pravidla a termíny prací. Chceme také vybudovat síť parkovacích domů (musí být nastavený jasný systém) včetně odstavných parkovišť v okrajových částech města Brna, které budou přímo napojeny na městskou hromadnou dopravu.



Markéta Vaňková – ODS



Dopravu budeme řešit kvalitním a odborným řízením gesce dopravy, společně s efektivně fungující koordinační skupinou pro plánování a provádění prací na silnicích. Dále nastavíme smluvní vztahy s dodavateli tak, aby stavby probíhaly co možná nejrychleji a nejefektivněji; vedle ceny musí být tedy časové hledisko jedno z kritérií při výběru zhotovitele stavby. V oblasti parkování je nezbytné dobudovat nová parkovací místa, parkovací domy, záchytná parkoviště P+R a legalizovat parkovací místa.

Petr Vokřál – hnutí ANO

Chceme pokračovat v opravách klíčových ulic, chceme za každou cenu dokončit velký městský okruh tak, aby bylo Brno průjezdné. Opět léta neřešený problém. Tomkovo náměstí už stavíme, s Žabovřeskou, bohužel, kvůli nesmyslné stížnosti nemůžeme zatím začít. Postavíme velkokapacitní parkoviště tak, aby mohlo fungovat bezproblémově rezidentní parkování, protože do centra města auta nepatří.



Jak chcete zlepšit kvalitu života ve městě, především pokud jde o znečištěné ovzduší?



Bára Antonová (Žít Brno)



Vyhodnotíme efektivitu nízkoemisních zón, zda mají pro zlepšení ovzduší smysl a jaký, a budeme sledovat dopady rezidentního parkování a naplňování Plánu udržitelné mobility. Budeme chtít, aby ten, kdo bude mít na starosti životní prostředí, zařídil dostatečnou informovanost obyvatel při zhoršené kvalitně ovzduší. A taky nastal čas změnit přístup k zeleni – město musíme nechat trochu „zarůst“, třeba i spontánní zelení, zejména kolem frekventovaných komunikací.



Jasna Flamiková – Strana zelených



Kvalitu ovzduší zlepší jen komplex různých opatření. Budování záchytných parkovišť a regulace parkování v centru (dnes rezidenti zbytečně najezdí každý den spoustu kilometrů kolem domu při hledání místa). Dostavba městského okruhu a výstavba skutečného obchvatu města (ne přes Brněnskou přehradu). Dostavba úseků VMO a zavedení nízkoemisní zóny, která omezí vjezd nejvíce znečišťujících aut. Omezení pálení zahradního odpadu. Uklízení ulic bez fukarů, bez prášení.



Petr Hladík – KDU-ČSL



Prosadíme výsadbu zeleně, která oddělí rušné silnice od bytové výsadby, aby zadržovala prach a hluk. Tam, kde není možné sázet stromy, vysadíme keře. Chceme, aby se péče o zeleň byla blíže k lidem, kteří ji využívají, tedy do městských částí. Chceme více zeleně v ulicích, ať už jako drobné zelené plochy, květiny nebo zeleň na sloupech a také chceme zpevnit vyšlapané pěšiny. Stav ovzduší také chceme lépe monitorovat skrze speciální senzory, které bychom umisťovali na sloupy veřejného osvětlení.

Tomáš Koláčný – Piráti



Vysadíme v brněnských ulicích nové stromy a zamezíme bezdůvodnému kácení vzrostlých stromů. Vytvoříme dotační titul na podporu budování zelených střech a zelených fasád pro snižování teploty ovzduší ve městě v letních měsících a zelení pokryjeme betonové nosníky víceúrovňových dopravních staveb.



Oliver Pospíšil – ČSSD



Čistší ovzduší podpoříme dalšími vozidly MHD se sníženými emisemi, slevy na jízdném pozitivně ovlivní preferenci MHD oproti individuální automobilové dopravě.



Petra Quittová – STAN



Opět to souvisí s dopravou, ale podle mne na tom není Brno tak špatně. Snaha o zkvalitnění MHD, kdy pohonem bude LPG nebo elektřina. Vytvořením nové sítě MHD autobusů do centra dosáhneme snížení počtu aut v centru a tím se sníží škodlivé emise.



Markéta Vaňková – ODS



Zejména výsadbou stromů a zprůjezdněním města. Auta popojíždějící v kolonách způsobují značné a zbytečné znečišťování ovzduší.

Petr Vokřál – hnutí ANO

Například prostřednictvím Dopravního podniku, přibývá vozů na CNG pohon, elektrovozy. Co se týká zkvalitňování života ve města je tady velký potenciál v podobě nábřeží brněnských řek, která bychom chtěli oživovat a samozřejmě také podporovat rozvoj cyklistiky.