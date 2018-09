Volby 2018

Jaká je vaše hlavní priorita? Kam chcete město posunout?

Jan Čižinský (Praha Sobě):

Před čtyřmi roky jsme přišli na radnici Prahy 7, vymýtili zde korupci a začali městskou čtvrť spravovat pro její obyvatele. Vytvořili jsme stovky míst ve školách a školkách, vysázeli stromy, opravili dětská hřiště a kilometry chodníků, udělali pořádek v městských bytech, ale hlavně jsme otevřeli radnici lidem. Nabízíme Pražanům otevřený magistrát, který udělá z Prahy moderní evropskou metropoli s fungující dopravou, čistými ulicemi, kvalitními školami a dostupným bydlením.



Zdeněk Hřib (Piráti):

Mojí vizí je, že se do Prahy budou lidé ze zahraničí dívat, jak řešit problémy moderní metropole. My se dnes jezdíme dívat do Estonska na digitalizaci státní správy, do Finska na nejlepší školství a do Barcelony na Smart Cities, tedy usnadnění života lidí ve městě pomocí technologií. Tak chceme, aby se ostatní jezdili dívat sem k nám, jak se to má správně dělat. Tedy že Praha bude „město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká“ nejen díky svému historickému centru.

Jakub Landovský (ČSSD):

Máme dvě hlavní priority. První prioritou je rozhýbat investice, a to hlavně do výstavby bytů a do dopravní infrastruktury.

Druhou prioritou je zlevňování života v Praze. V dnešní době se strašidelně zvedly například ceny nájmů nebo některých služeb. Pro celé skupiny Pražáků, jako jsou senioři, učitelé, hasiči, nebo policisté, se Praha stává neúnosně drahou. My máme několik řešení, která jim mohou okamžitě ulevit. Chceme těmto bojovníkům, kteří každý měsíc žijí od výplaty k výplatě, život v Praze zpříjemnit.

Jiří Pospíšil (TOP 09):

Po letech stagnace je těch priorit více – doprava, bydlení, infrastruktura. Co bych ale chtěl především je, aby vznikla funkční koalice, ve které se politici nebudou jen dohadovat, ale budou skutečně město profesionálně spravovat. Jen tak se může Praha zase začít rozvíjet.



Marta Semelová (KSČM):

Máme čtyři hlavní priority: bydlení, doprava, hospodaření s majetkem města a rozvoj města. Chci, aby hlavní město bylo místem, kde se lidem žije dobře. Tzn. město čisté s množstvím zeleně, plynulou dopravou, kvalitním a dostupným bydlením (včetně občanského vybavení). Místo, kde se lidé nemusí bát doma ani na ulici.



Petr Stuchlík (za ANO):

Chci Prahu bohatší. A nemluvím jen o penězích. I když samozřejmě v první řadě o nich. Chci bohatší kulturní vyžití, lepší a jednodušší život bez nekonečných dopravních uzavírek, bez nevzhledných parků a náměstí. Prostě lepší život v Praze. Chci Pražáky zbavit toho pocitu odcizení, že jim tohle město už nepatří a že tady nejsou doma. Pocit, který podle mě v mnohých z nás několik let celkem sílí. Praha může v příštích letech investovat rekordních 28 miliard korun a začít se rychle rozvíjet. Každá investovaná koruna daní prostě musí být vidět v ulicích. Hlavně musíme začít stavět dopravní infrastrukturu, dobudovat městský okruh, záchytná parkoviště a taky metro D. Musíme obnovit zanedbaný veřejný prostor. Dokončit opravu spodní části Václavského náměstí a opravit i jeho horní část. Zrekonstruovat Vinohradskou třídu, dotáhnout obnovu Stromovky, otevřít Šlechtovu restauraci, opravit oboru Hvězda, park na Karlově náměstí a konečně dotáhnout rekonstrukci Malostranského náměstí.

Bohuslav Svoboda (ODS):



Praha je 6. nejbohatší region v EU, ale v hodnocení kvality života není ani v první dvacítce. Rád bych, aby se druhý ukazatel přiblížil tomu prvnímu. Moje kroky povedou od dostavby obou okruhů, přes zavedení jednotné parkovací zóny a zrychlení schvalovacích procesů při výstavbě bytů, až ke spolupráci s vysokými školami. Praha by prostě měla být moderní evropskou metropolí, ve které je radost žít a já bych k tomu za ty čtyři roky chtěl připravit dobré podmínky.

Jaký je podle vás nejurgentnější problém města?

Jan Čižinský (Praha Sobě):

Jsou dva – doprava s věčně ucpanými ulicemi a drahé bydlení.

Zdeněk Hřib (Piráti):

Kromě vleklých dopravních problémů a krize dostupnosti bydlení je to především vysoká míra korupce. V případě investic, například do dopravních staveb, proto zajistíme, že nepůjde o malou, nebo spíše velkou domů pro spřátelené dodavatele. Problémem je také neschopnost města uchopit digitalizaci jako nástroj k zjednodušení života lidí. Máme proto letos v programu čtyři základní pilíře: transparentní a profesionální radnici, digitální metropoli, čisté a zdravé město a služby pro moderní rodinu.

Jakub Landovský (ČSSD):

Je to právě doprava a bydlení.

Desítky tisíc řidičů každý den doslova poskakují po Praze, každá cesta trvá neúměrně dlouho, zplodiny několikrát do roka doslova dusí centrum, kde navíc není kde zaparkovat.

Dalším problémem je nedostatek bytů. Těch několik tisíc, co se každý rok postaví a vrhne na trh, je neúměrně drahých. Dneska potřebujete v Praze na koupi malého bytu 12 měsíčních platů. To je moc i v porovnání s vyspělými evropskými městy.

Drahé a nedostupné byty tak zvedají i cenu nájmů. Město nemá vybudovaný svůj bytový fond, takže nemůže cenu pronájmů regulovat. To je začarovaný kruh, který je potřeba rozseknout.

Jiří Pospíšil (TOP 09):

Katastrofická doprava po městě a nedostatek parkovacích míst. Nedostupné a drahé bydlení je ale hned v závěsu.



Marta Semelová (KSČM):

Bydlení a doprava.

Petr Stuchlík (za ANO):

Určitě je to doprava a to hned v několika rovinách. Má vize je ale jednoduchá – rozhýbat v Praze investice do dopravních staveb, které brání jakémukoliv rozvoji. Problémem je i nedostatek bytů, protože to logicky zvyšuje jejich cenu. To říkají ale všichni. Nicméně, já jsem manažer, investor a podnikatel. Dokázal jsem z nuly vybudovat úspěšnou firmu, kterou jsem po 18 letech prodal. Myslím si, že moje profesní minulost mluví za vše. Prostě já projekty a věci dotahuji a jsem schopný řídit velký tým lidí.



Bohuslav Svoboda (ODS):

Doprava a parkování – jsou to dvě spojené nádoby. Zásluhu na tom má nečinnost stávajícího vedení a jeho neschopnost rozhodovat. Proto musíme ihned po volbách začít řešit dostavbu obou okruhů. Dokončené okruhy městu umožní zklidnit a omezit dopravu v centru města, v tomto ohledu je důležitá i výstavba P+R parkovišť u stanic MHD. Zavedeme také jednotnou parkovací zónu na území celého města.

S kterými partnery zvažujete koalici, s kterými rozhodně ne?

Jan Čižinský (Praha Sobě):

Přirozenými partnery pro nás jsou demokratické strany, které nezpůsobily současný marasmus Prahy. S kým ne? ODS je strana, která přes své kmotry Prahu dlouhá léta vysávala a na kandidátce má pořád staré známé tváře spojené s touto érou. ANO zase poslední čtyři roky předvádí, co znamená řídit Prahu jako firmu – Pražanů se na nic neptat a snažit se direktivně protlačit to, co zrovna primátorku napadne. O tom, že extrémistické strany jsou pro nás nepřijatelné, snad ani nemusím mluvit.

Zdeněk Hřib (Piráti):

Ke každým volbám máme vždy veřejnou povolební strategii. Kromě extremistů (KSČM a SPD) budeme vyjednávat se všemi stranami. Nepodpoříme radu, ve které by byly osoby trestně stíhané či odsouzené a odmítáme kumulátory veřejných funkcí. Praha si zaslouží, aby se jí radní věnovali naplno bez melouchů. Po splnění těchto podmínek bude rozhodovat programový průnik. Některé strany ale dosud nezveřejnily svůj program. O schválení koalice pak rozhoduje krajské fórum, tedy všichni pražští Piráti.

Jakub Landovský (ČSSD):

Zajíci se počítají až po honu. A ten ještě neproběhl. Takže ani nevíme, jakou budeme mít vyjednávací pozici a jestli někdo bude na naše hlavní priority slyšet. Obecně nehodlám spolupracovat pouze s extremisty typu SPD či KSČM.

Jiří Pospíšil (TOP 09):

Chceme ve volbách vyhrát a vytvořit středopravicovou koalici. Našimi přirozenými partnery jsou ODS a Piráti. Kromě extremistických komunistů a SPD si také za sebe nedovedu představit koalici s hnutím ANO.



Marta Semelová (KSČM):

Prioritní je pro nás prosazování volebního programu, tzn., že budeme spolupracovat s těmi, s nimiž se na těchto volebních prioritách shodneme. Nechci spolupracovat se subjekty a lidmi, kteří upřednostňují své osobní zájmy a kamarády, kdo politikaří a namísto věcného řešení vnáší jen spory, hádky a chaos.

Petr Stuchlík (za ANO):

Koalice se ale tvoří až po volbách podle výsledku, takže je předčasné řešit, s kým hodláme spolupracovat. Některé věci jsou ale jasné předem, rozhodně si nedokážu představit spolupráci s SPD a KSČM. Jsem pravičák a liberál a takhle k vyjednávání budu přistupovat.



Bohuslav Svoboda (ODS):

V tuto chvíli probíhá volební kampaň a našim cílem je, aby byl náš říjnový výsledek co nejlepší. V závislosti na něm se nám pak otevřou možnosti, které budeme zvažovat. Dopředu ale říkám, že nepůjdeme do koalice s komunisty.

Jak moc chcete provázat váš program s poslaneckou aktivitou strany, za kterou kandidujete?

Jan Čižinský (Praha Sobě):

Jsme občanská kandidátka, první, které se v Praze podařilo sesbírat 100 tisíc podpisů od Pražanů. Máme program, pod který jsme se podepsali, a nemusíme jej přizpůsobovat zájmům politických stran ani různých miliardářů nebo kmotrů, kteří za nimi stojí.

Zdeněk Hřib (Piráti):

Praha má sice samostatnou zákonodárnou iniciativu a komunální témata jsou méně ideologicky zabarvená. Pro vyjednání podpory pro návrhy Prahy je ale lepší, když máte jako základ i názorově spřízněné poslance. Piráti ve sněmovně předložili například novelu pro řešení problémů s Airbnb a také pro omezení kumulace funkcí regionálních politiků. Aktuální je i novela omezující nepoctivé směnárny v Praze. Bude nutné novelizovat stavební zákon pro zmírnění byrokracie a daňově podpořit bytová družstva.

Jakub Landovský (ČSSD):

V Praze je to prakticky nutnost – je to vidět třeba na už zmíněném příkladu Pražského okruhu. Bez pražských poslanců a jejich tlaku na ministerstvo dopravy se nám stavbu zrychlit podaří jen těžko…

Existuje celá řada dalších oblastí, kde je spolupráce nutná – třeba v sociálních službách, sociálním bydlení, nebo zdravotnictví.

Jiří Pospíšil (TOP 09):

Určitě je spolupráce s poslanci výhodou. Praha má jako kraj sice legislativní iniciativu a může předkládat zákony, ale vždy je lepší, když si návrh osvojí hned na začátku skupina poslanců.



Marta Semelová (KSČM):

Hlavní město má zákonodárnou iniciativu, kterou lze využít pro potřeby metropole. Považuji za důležitou nejen spolupráci mezi zastupiteli a pražskými poslanci a senátory, ale i spolupráci se zákonodárci z jiných krajů. Jedna z věcí, které si zaslouží větší podporu státu, a to především finanční, je doprava v Praze, ta neslouží jen obyvatelům Prahy, ale i bydlení či ochrana památek.

Petr Stuchlík (za ANO):

Nejde tak ani o poslaneckou aktivitu jako o fakt, že hnutí ANO je nejsilnější vládní stranou, má premiéra a ministra dopravy. Prostě v případě mého zvolení je benefitem i to, že jsem v častém kontaktu s premiérem, kandiduji za hnutí, které on vede a můžu s ním řešit výstavbu velkého Pražského okruhu, rychlodráhu na letiště, nebo spolufinancování výstavby metra D. Stát by prostě na důležité pražské stavby měl přispívat.



Bohuslav Svoboda (ODS):

Výrazně. ODS představila 4 okruhy, na které se naši zákonodárci zaměří a obcím významně pomohou. Konkrétně se jedná především o zjednodušení a zkvalitnění výstavby infrastruktury, podporu regionálního školství, podporu komunálních služeb a digitalizaci veřejné správy. Naši poslanci už pracují na konkrétních návrzích zákonů.