10 hlášek z vánočních filmů, které vás zaručeně rozesmějí. Víte, kde zazněly?

Vánoce už pomalu klepou na dveře a kromě cukroví nebo stromečku jsou neodmyslitelně spojené také s pohádkami, které vás dostanou do té správné vánoční atmosféry. Podívejte se na hlášky z deseti nejznámějších filmů, které vás na televizních obrazovkách baví každý rok. Dokážete k nim přiřadit i názvy snímků?

1. „Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.“ „Stříleli za války do vzduchu.“

2. „Povídám ti, pojď dolů.“ „Povídám ti, pojď nahoru.“

3. „Harry, jdu do baráku!“

4. „Já sem tajtrlík? Ty seš trajrlík! Za prvé nevím, co to je, za druhé mě to uráží!“

5. „Máchale, spadlo ti to.“

6. „Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil.“

7. „Páni! A do týhle rodiny se já mám přiženit. Tatíček nemůže vidět krev, a tak pořádá popravy.“

8. „Sežer ho, Božka, sežer ho!”

9. „Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?“ „Ne! Já čekám na Kryštofa Kolumba.“

Scéna z blázince, kterou si pamatuje snad každý. Na snímku Petra s Janem Hrušínským a Helenou Růžičkovou.autor: ara

10. „Pane Bože, co se tady děje?“ „To máš přece vědět, jsi přece vševědoucí a neber své jméno nadarmo.“