10 nejlepších thrillerů roku 2018: Napětí, které by vám nemělo uniknout

Které thrillery vám v letošním roce utekly a které by rozhodně neměly? Tady je výběr toho nejzajímavějšího, co v rámci tohoto žánru letos urodilo.

10. Pomsta

O čem to je jednou větou: Sexy modelka Jen se uprostřed kalifornské pouště mstí trojici násilníků, kteří ji znásilnili a shodili z útesu.

Zajímavost: Film natočila francouzská režisérka v Maroku. Jasně patrný je ve snímku silný feministický apel.

Proč se dívat: Ta ženská přežije všechno. Pád z padesátimetrové skály rovná se malé oděrce, smrtelné zranění spraví náplast. Normální člověk by už stokrát vykrvácel, ale Jen stále drží a běhá jak laňka zkřížená s Terminátorem. Totální „over the top“ provedení už dlouho nebylo takhle zábavné. Jestli vám to ještě nedošlo, Pomsta nehraje na realističnost. Na tu zapomeňte, vymažte to slovo ze slovníku. Bavte se.

9. Summer of 84

O čem to je jednou větou: Parta kamarádů v americkém maloměstě osmdesátých let má podezření, že jeden z jejich sousedů je sériovým vrahem mladých chlapců.

Zajímavost: Po seriálu Stranger Things a filmovém To další důkaz, že osmdesátkové retro je v kurzu.

Proč se dívat: Protože čekání na třetí řadu Stranger Things je příliš dlouhé. Podobně jako ve zmíněném seriálu a v kingovském To pomáhá hlavně sympatické obsazení hlavní party hrdinů. Ta má klasické složení – správňák, drsňák, tlouštík, geek a holka ze sousedství. Jen černoušek kupodivu chybí. Správná volba pokud jste plní nostalgie po dobách, kdy se na napínavé americké filmy koukalo z ošuntělých VHSek.

8. Nebezpečná laskavost

O čem to je jednou větou: Roztomilý naivní diblík Anna Kendricková pátrá po své zmizelé rádoby kamarádce, která jí na krku nechala jak malé dítě, tak manžela.

Zajímavost: Režisér Paul Feig se specializuje na komedie se silnými ženskými hrdinkami (Ženy sobě, Drsňačky, noví Krotitelé duchů). Nepřekvapí proto, že Nebezpečná laskavost je stejně tak thrillerem, jako komedií.

Proč se dívat: Protože vás zajímá, jak by vypadala Fincherova Zmizelá, kdyby do ní někdo přidal pár kapek mimibazaru. Anna Kendrick je jako matka samoživitelka Stephanie, která pro ostatní maminky natáčí videoblogísek o vaření (aby si manžové čvachtali), neodolatelná. Když se pak tahle na prvý pohled prostoduchá osoba dostane doprostřed klasické thrillerové zápletky, je o zábavu postaráno. Tvůrci s příjemným nadhledem vrší jeden zvrat za druhým, tajemno mixují s humorem a Nebezpečná laskavost je tak fajn oddechovkou, která určitě stojí za zkoušku.

7. Jack staví dům

O čem to je jednou větou: Psychopatický sériový vrah Jack na sklonku života bilancuje svoje vražedné působení a vyzdvihuje svá mistrovská krvavá díla.

Zajímavost: Film měl premiéru na festivalu v Cannes. Řada návštěvníků ho nevydýchala a odešla ze sálu. Prostě typický kontroverzní Lars von Trier.

Proč se dívat: Protože nový film Larse von Triera je událost a každý by si měl udělat vlastní názor. Skočíte depresivnímu Dánovi na špek a necháte se jeho novinkou urazit a pohoršit? Tak to Lars vyhrál. Možná budete zavírat oči u scén brutálního násilí. Možná se s režisérem pustíte do absurdních úvah nad tím, zda vražda může být uměním. Anebo se budete smát nad černočerným humorem, který je tak strašně černý, že ho řada diváků ani nepostřehne. Ať tak nebo tak, Jack staví dům je zážitek jako žádný jiný.

6. Profil

O čem to je jednou větou: Ambiciózní novinářka se pomocí Facebooku snaží spojit s náboráři Islámského státu a odhalit a popsat způsob, jak radikálové lákají mladé dívky ze Západu do Sýrie.

Zajímavost: Film je vyprávěn pouze pomocí dění na obrazovce počítače hlavní hrdinky Amy.

Proč se dívat: Protože si myslíte, že váš facebookový kamarád Muhammad z Aleppa vás vážně miluje a už už si kupujete letenku na Blízký východ. Profil by zvlášť na mladé dívky skutečně mohl fungovat jako prevence před nástrahami doby. Sekundárně je pak film také mementem neuvěřitelné lidské blbosti.