Marvelovka, adaptace Kinga nebo třetí pokračování akčního blockbusteru. Rok 2019 chystá na filmové fanoušky záplavu atraktivních novinek. Odstartuje ho životopisné drama se špetkou humoru. Na co všechno se můžete v příštím roce těšit do kin?

Captain Marvel

Premiéra: 7. března 2019

Samuel L. Jackson, Jude Law a především Brie Larsonová fanoušky „Marvelovek“ vrátí zpátky do devadesátek. Jedna z nejmocnějších superhrdinek Carol Denversová se bude muset vypořádat s válkou dvou mimozemských ras.

Star Wars: Epizoda IX

Premiéra: 19. prosince 2019

Třetí díl zatím poslední trilogie ze série Star Wars si vzal režijně na starosti J. J. Abrams a podle produkce bude devátá epizoda zároveň posledním filmem, který sleduje linii rodu Skywalkerů. Přestože se měli fanoušci snímku dočkat už v květnu příštího roku, do kin nakonec dorazí až těsně před Vánoci.

Favoritka

Premiéra: 24. ledna 2019

Dvůr anglické královny Anny v pojetí originálního režiséra Yorgose Lanthimose, který kritiky i diváky zaujal například snímkem Humr. Jako hlavní hvězdy filmu si Lanthimos vybral Olivii Colmanovou, Rachel Weiszovou a Emmu Stoneovou.

Ad Astra

Premiéra: 23. května 2019

V roce 2019 si na své přijdou i fanoušci sci-fi. Režisér James Gray totiž přivede v příštím roce na plána kin snímek o zmařené misi na Neptun a následném pátrání po ztraceném otci uprostřed vesmíru. V hlavních rolích se objeví Brad Pitt, Tommy Lee Jones nebo Ruth Negga.

Noví mutanti

Premiéra: 1. srpna 2019

Režisér úspěšných snímků jako Hvězdy nám nepřály nebo Spisovatelé Josh Boone stojí i za nejnovějším filmem ze série X-Menů. V jedné z hlavních rolí se objeví hvězda seriálu Hra o trůny Maisie Williamsová.

Hellboy

Premiéra: 11. dubna 2019

Dalším filmem ze světa komiksů, který v příštím roce zaplní kinosály, bude Hellboy. A tentokrát si ho zahraje David Harbour. Ten se v posledních letech proslavil především vedlejší rolí v populárním seriálu Stranger Things. Režie se ujal Neil Marshall, který se podepsal například pod oceňované seriály Westworld nebo Hra o trůny.

Řbitov zvířátek

Premiéra: 11. dubna 2019

V roce 2019 hororové fandy potěší i další „kingovka“ a remake z 80. let Řbitov zvířátek. Předlohu zrežírovala dvojice Kevin Kölsch, Dennis Widmyer a v hlavních rolích se představí například Jason Clarke (Everest, První člověk) nebo John Lithgow (Dexter, Interstellar).

Rocketman

Premiéra: 30. května 2019

Po životopisném filmu o frontmanovi legendární skupiny Queen přichází Rocketman, který odvypráví příběh Eltona Johna. Britského zpěváka si zahrál Taron Egerton známý například z filmu Kingsman.

To: Kapitola 2

Premiéra: 5. září 2019

V roce 2017 se do kin dostala filmová adaptace slavné hororové knihy Stephena Kinga To. V roce 2019 čeká diváky pokračování. Režii snímku, jehož děj se posunuje o několik dekád dál, tedy do doby, kdy hlavní hrdinové dospěli, si vzal opět na starosti Andy Muschietti.

John Wick 3: Parabellum

Premiéra: 16. května 2019

Režisér Chad Stahelski vrací Johna Wicka zpátky do hry. Jak už bylo patrné na konci druhého dílu, tentokrát bude muset smrtící Keanu Reeves utíkat, jelikož porušil nejzásadnější pravidlo hotelu Continental, kde se zabijáci řídí striktním kodexem. V dalších rolích se objeví například Helle Berryová nebo Ruby Roseová.