10 seriálů, které nás zaujaly v roce 2017

Dobrý boj (The Good Fight, CBS)

Tvůrce nevalných televizních filmů (Santova dcera 2) a několika svižnějších seriálů (Zoufalé manželky, Hrdinové) Ron Underwood spojil síly s dalšími televizními profíky a natočil překvapivě chytrou sérii, provázanou pomocí postavy sebevědomé právničky Diane Lockhart (přesvědčivá Christine Baranski) se svým, taktéž pozoruhodným, předchůdcem The Good Wife. Soudní drama, poněkud neoriginálně se prolínající s dramaty osobními, nabízí profi herectví, nesentimentálně pojaté kauzy, důvtipný a kompaktní scénář a akurátní dávku návykovosti, která udrží diváckou pozornost až do posledního dílu série. Klasická jednohubka, u které nezalitujete, že jste nešli radši na sushi – tak chutná, že nezamrzí ani mírně odfláknutý průběh soudních procesů.

Domek z karet (House of Cards V., Netflix)

Pátá série machiavelistické ságy přinesla části fanoušků mírné zklamání. Zůstaly intriky, odkaz k nejrůznějším palčivým problémům dneška i psychologická kresba narušených osobností s nezvladatelnými ambicemi. Už tak dost spletitá síť vztahů ve fiktivní americké politické makrostruktuře se ale v letošní sérii ještě více zkomplikovala, a nepohodlné figurky začaly být ze šachovnice brilantně nestvůrné manželské dvojice Underwoodových odklízeny tempem doslova vražedným. Se stoupajícím počtem VIP mrtvol ztratil seriál někdejší kouzelný punc „takhle nějak by to mohlo být i ve skutečnosti“ a stal se především přehlídkou hereckého umu dvou hlavních protagonistů Robin Wright a Kevina Spaceyho. Druhý zmíněný pak s koncem roku nečekaně poslal celý seriálový projekt k ledu poté, co byl obviněn z několikerého sexuálního obtěžování. Tvůrci davy milovaného netflixovského seriálu, který měl napřesrok vyvrcholit finální sezónou, tak oznámili ukončení spolupráce se Spaceym a v současnosti si lámou hlavy, jak nenechat Domek z karet zhroutit definitivně.

13 Reasons Why (Netflix)

Středoškolské trable nejsou tím, čím bývaly v dobách, kdy dvojice sourozenců Walshových řešila první „nástrahy dospívání“ motivačním popovídáním s partou stejně strádajících prominentů z Beverly High. A ačkoli můžou první díly 13 Reasons Why problémy studentů, hroutících se z toho, že je někdo vyprankoval mobilem a na facebooku, někdejší teen limonádu připomenout, velmi záhy se ukáže, že mládež v hormonálně nestabilním věku může řešit i vážnější situace než je nepřipuštění k maturitě. Neotřelý syžet, spoléhající na gradující rozkrývání problematiky šikany, znásilnění, systémového selhání, lhostejnosti okolí či sebepoškozování prostřednictvím hlasu oběti, který „ze záhrobí“, retrospektivně líčí soubor okolností, které vedly k tragédii, je díl od dílu sugestivnější a vyvolává reminiscence na neopakovatelnou zranitelnost telecího věku. Kromě skutečnosti, že má potenciál sehrát nenásilnou edukativní roli pro diváky stejné generace, jako je ta seriálová, spočívá nesporná kvalita 13 Reasons Why i v tom, že dokáže oslovit i ty, kdo by se jinak smutným děvčatům s tetováním jednorožce a světaznalým chlapcům se sixpackem svalů i amerického lageru vyhnuli obloukem.

Sweet/Vicious (MTV)

A máme tu další počin ze studentského prostředí, kterým na sklonku loňského roku překvapila hudební stanice MTV. Pakliže přichází 13 Reasons Why zejména ve své druhé polovině s nepřikrášlenou realitou středoškolského prostředí, přitvrzuje tahle girl-revenge série v ohledu sy(u)rovosti i stylu. Výsledkem je někdy až protivně „cool“ podívaná, využívající prudce aktuální rekvizity (ať už jazykové, nebo třeba hudební). „Odlišné“ hrdinky z privilegované vrstvy, zápolící se zavedeným řádem, v němž se bez ohledu na všeobjímající diktát peněz stejnou měrou prosazuje i princip macho nadvlády, jsou sice za všech okolností připravené ležérně hláškovat, jejich nesnesitelnost přesto přebíjí fakt, že operují ve vodách společensky vysoce aktuálního tématu. Mimořádně zajímavý je v tomto ohledu fakt, že seriál, jehož větší část spadá do letošního roku (a v plánu jsou další série), časově předběhl kampaň #metoo, s jejímž ústředním poselstvím se dokonale protíná, když ukazuje, že sexuální násilí je jev prostupující všemi sociálními vrstvami, týkající se valné většiny žen, které s ním často přicházejí do styku už od pubertálního nebo dokonce dětského věku. S prožitím plné tíhy této informace pak lze snáze pochopit, že k realitě celospolečenské lhostejnosti a systémové ochablosti vůči sexuálnímu násilí přistupuje Sweet/Vicious v komiksovém ninja-stylu.

Hra o trůny (Game of Thrones, HBO)

Po akcí nabitých prvních sériích a nestandardní situaci, kdy seriál s enormním hypem dostihl a předstihl děj své knižní předlohy George R. R. Martina, bylo režijní duo David Benioff a D. B. Weiss nuceno děj uměle natahovat a jeho fanoušci začali pomalu ztrácet chuť do dalších dílů. Jakousi vzpruhu pro čím dál tím banálnější narativ znamenala alespoň poradenská funkce Martina u tvorby těch seriálových dílů, které se nemohly opřít o knižní text. S prozatím poslední sérií učinili autoři moudré rozhodnutí, když tradičně desetidílný cyklus zkrátili o tři díly a přidali na dynamice a dějovosti. Celkem sedmi dílům 7. série se tak podařilo vrátit do hry pomalu vyprchávající napětí a zintenzivnit prožitek čekání na velké finále i přesto, že citelně ubylo bitev, jichž se ovšem příznivci Západozemí namlsali během předchozí série s legendární Bitvou bastardů. Samotný Pád zdi, na který mnozí oprávněně čekali celých 7 sérií jako na vyvrcholení ságy, však sklidil převažující kritiku pro svůj zbytečně prudký nástup a stručné, režijně nezvládnuté provedení. Přesto je se zatím poslední sérií GOT neodmyslitelně spjato hned několik momentů – ať už jde o kořist Bílých chodců nebo vyjasnění některých příbuzenských vazeb Johna Snowa a jejich pikantní naplnění.

Stranger Things II. (Netflix)

Netflixovská jednička vloni vtrhla na monitory s výtečnými dětskými herci, polohororovým monstrem a Winonou Ryder v erbu, a spustila retrošíleství, které se dosud demonstruje v módě, návratům k osmdesátkové estetice i oprášení dávných ikon od Ghostbusters po The Clash. Na cliffhangery ze závěru napínavé první série navázali autoři ve stejném tempu i atmosféře a „dvojka“, kterou vygenerovali, díky tomu funguje i samostatně, aniž by se opakovala, ohrávala nebo výrazně dějově ředila. Podobně jako u dalšího letošního hitu, nejnovější kingovské adaptace hororu To, je strašidelná dějová linka tlumená dobrodružnými motivy, v jejichž středu stojí silná dětská parta, zažívající skrze soudržnost, testy loajality, přátelství a lásku iniciační momenty, které nejsou o nic méně zajímavé, než rozličné fyzické formy Zla. To je ve druhé sérii namísto Demogorgona, jenž v jedničce osciloval kdesi mezi hodným bratrancem Vetřelce a masožravou Adélou reprezentováno abstraktnějším stínovým bubákem, který by obstál i jako Rorschachův test. Co je ale nejdůležitější: podobně jako ve zmíněném To nezapomínají ani Stranger Things na to, že největším peklem jsou obvykle ti druzí, a lidských záporáků, jejichž skutečná děsivost tkví v rysu megalomanství spojeném s psychickou deprivací, si užijeme dostatek i ve druhé sérii TV pecky, která znovu zlegitimizovala neobyčejný vlasový styling.

Orange Is the New Black (Netflix)

Po třetí sérii, která poslala úkaz jménem OITNB téměř do kopru, přišla sarkastická scénáristka Jenji Kohan se skvělou čtyřkou, v jejímž závěru se obyvatelkám ženské věznice v Litchfieldu otevře možnost si na čas vyměnit roli se svými vězniteli. Základní situace, která (spoiler!) vydrží přes celých 13 dílů nejnovější série, poskytla autorům možnost představit nový pohled na jednotlivé postavy. „Wow“ efekt, který s pokročilou sérií poněkud vyprchal, je pro fanoušky feministického manifestu uspokojivě nahrazen efektem opačným: blízkosti a orientace v postavách, jejichž charakterové rysy jsou nám bezmála důvěrně známé a skýtají tak věrným divákům vděčný pocit dějového angažmá. Co zůstává především, jsou ale prvky, díky kterým je OINTB právem jedním z nejúspěšnějších seriálů posledních let: mrazivě vtipný a přesný scénář, ochota a odvaha ke kontroverzi a velkým tematickým soustům a vysoké herecké nasazení představitelek hlavních hrdinek (a několika málo hrdinů) seriálu, které neváhají propagovat vlastní profánní osobnostní stránky. I se všemi klady ale převládá pocit, že seriál by si s následující sérií pomalu zasloužil důstojný finiš.

Sedmilhářky (Big Little Lies, HBO)

Minisérie Big Little Lies, natočená podle australského knižního bestselleru Liane Moriarty, klame tělem, respektive plakátem (a v českém případě též standardně mizernou volbou překladu, který zní Sedmilhářky). Close-up tří krásných hollywoodských hereček (Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley) by mohl předjímat, že se bude jednat o další Zoufalé manželky; ve skutečnosti jde ale o značně hořké drama, tematizující – opět – mužskou nadvládu, realizovanou zde formou domácího násilí. Špičkový výkon magnetické Nicole Kidman, která sice pomalu ztrácí mimiku, jejíž herectví ale zejména v poslední dekádě spolehlivě drží nejvyšší úroveň, promyšlený scénář a podmanivá, stísňující atmosféra, činí z minisérie jeden z nejlepších seriálů letošního roku. Mnohovrstevnatost ve vztahu oběti a násilníka dodává příběhu na uvěřitelnosti a příjemně počítá také s inteligencí a emoční vyspělostí diváka. Kromě vznešené erotičnosti Nicole Kidman je nutné zmínit celou řadu dalších pozoruhodných hereckých výkonů, počínaje Reese Whitherspoon, která se definitivně vymanila z role růžové bloncky, debutantky Zoë Kravitz, která přes svůj nízký věk přesvědčivě ztvárnila zralou roli mladé matky nebo krasavce Alexandera Skarsgårda v roli frustrovaného násilníka.

Ozark (Netflix)

Příběh postupného pádu otce rodiny, který se zaplete s nejvyššími patry drogového byznysu, už tu jednou byl; téměř 10 let starý megahit Breaking Bad se ale od nespravedlivě opomíjené novinky Ozark v lecčems liší. Společným rysem obou je gradující temná atmosféra i psychologicky věrné (a perfektně zahrané) postupující zoufalství a úpornost mužů, kteří se zuby nehty snaží udržet (posléze i při životě) sebe a své rodiny, využívajíce přitom své mimořádné inteligence a schopnosti odhadu a strategizování. Oproti pozvolna se zrodivšímu superzločinci Heisenbergovi je však finanční poradce Marty Byrde (Jason Bateman) především chybujícím mužem s krizí středního věku, který podlehne jednorázovému pokušení, aby byl posléze – společně se svou rodinou – nucen nést čím dál dramatičtější následky. Důraz na prožívání a postupnou ztrátu iluzí (a dětství) vedlejších postav je u Ozarku ještě posílen a absence „stylových“ prvků (pomineme-li vynikající variabilní a strohou znělku) ústí v sice komornější, ale o nic méně pádnou podívanou. Nebývale hutný konec slibuje další vývoj v nadcházející sezóně seriálu, který ještě zdaleka nevyčerpal svůj potenciál.

Příběh služebnice (Handmaid´s Tale, Hulu)

Špici letošního seriálového žebříčku obsadila adaptace vrcholně feministického stejnojmenného díla někdejší prezidentky PEN klubu Margaret Atwood. Dystopii s prvky sci-fi bývá někdy vyčítána nepromyšlenost autokratického systému, který spisovatelka v podobě republiky Gileád zkonstruovala – kritici často poukazují na to, že společenské uspořádání, v němž čerpá reálné výhody jen značná hrstka vyvolených, by se ve skutečnosti záhy rozpadlo. Ať jde o oprávněnou výtku, nebo ne, faktem je, že atmosféra Příběhu služebnice dalece přečnívá nad seriálovým průměrem a dává dílu (s ohledem na předlohu i poměrně logicky) kvalitu bezmála literárně-klasickou. Všeprostupující a krystalicky perverzní teror především splňuje dystopické kritérium číslo jedna: budí děs a paranoiu, společně s pocitem postupného pádu civilizace a reálné bezmoci ostrůvků „lidství“ v soupeření s těžkou váhou bažení po neomezené vládě, komfortu a zmocnění. Hrdinka fantastické Elizabeth Moss, která mění v seriálové zlato takřka vše, oč pracovně zavadí (Mad Men, Top of the Lake), se vrývá hluboko do paměti a rukou sebejistou vede kupředu synopsi plnou hraničních emocionálních situací, u kterých budete tajit dech. Podmanivý vizuální styl svébytného gileádského světa skrývá uniformitu i pompéznost charakteristické pro diktaturní záměry. Jedna z nejlepších ženských „provokací“, které jsou ve skutečnosti hlubokým povzdechem.