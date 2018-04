Akce Mezi ploty nabídne více než 120 kapel, interpretů a divadel

V areálu pražské Psychiatrické nemocnice Bohnice se poslední květnový víkend uskuteční 26. ročník multižánrového festivalu Mezi ploty. Stejně jako v loňském roce přivítá na 14 festivalových scénách více než 120 kapel, interpretů a divadelních souborů. Na pódiích v parku nemocnice vystoupí 26. a 27. května Vojtěch Dyk s B-Side Bandem, No Name, Xindl X, Sto zvířat, Horkýže Slíže, Prago Union, Jablkoň, Mňága a Žďorp, PSH, Lenka Dusilová, Mucha, Vosto5, Buchty a loutky, Divadlo Bolka Polívky a mnoho dalších. I nformovala o tom za organizátory Dita Táborová.

„Festival je tradičně multižánrový, a pro jednodušší orientaci jej proto organizátoři rozdělili na několik programových zón, z nichž každá oslovuje trochu jinou skupinu návštěvníků,“ uvedla Táborová.

Na hlavní hudební scéně Central Park vystoupí populární čeští a slovenští muzikanti. K největším hvězdám bude patřit Vojtěch Dyk, který se představí na závěr druhého festivalového dne za doprovodu kapely B-Side Band pod vedením Josefa Buchty. Po desetileté pauze na festival dorazí punk-rockoví Horkýže Slíže. A ze Slovenska do Central Parku zamíří také pop-rocková skupina No Name. Dalším esem hlavní scény bude písničkář Ondřej Ládek vystupující jako Xindl X. Central Park přivítá i hiphop a rap v podobě vystoupení formací Prago Union a PSH. Program na hlavním pódiu zahájí kapela Mňága a Žďorp, která hrála už na prvním ročníku v roce 1992.

Chybět nebude velká Rodinná zóna plná divadelních pohádek, tvůrčích dílen a soutěží pro nejmladší návštěvníky. Vystoupí zde kapela Kašpárek v rohlíku a Sto zvířat se speciálním programem pro děti, příspěvek do rodinné zábavy zajistí také uskupení Poletíme?.

Návštěvníci v areálu najdou Alternativní zónu určenou milovníkům nezávislé muziky a osobitých tvůrců. Mimo jiné se zde představí Michal Pavlíček s Monikou Načevou, punková písničkářka Nikola Muchová alias Mucha, písničkář Honza Pokorný vystupující pod jménem Pokáč nebo Lenka Dusilová.

Poslední z klíčových muzikantských arén bude takzvaná Street zóna, která hlavně mladým lidem nabídne moderní hudbu interpretů, jako jsou Cocoman, Mydy Rabycad, Megaphone či Krucipüsk. V divadelní složce festivalu budou herci budou účinkovat na venkovních scénách a především na jevišti bohnického Divadla za plotem. Účast již potvrdil například nezávislý generační soubor Vosto5, Divadlo Bolka Polívky, Divadlo v Dlouhé nebo Studio Ypsilon.

„Festival má významnou úlohu v komunikaci tématu duševních nemocí. To je vlastně základním důvodem naší podpory,“ konstatoval při loňském jubilejním 25. ročníku ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice Martin Hollý. Seznam účinkujících a další informace jsou na www.meziploty.cz.