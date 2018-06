Američan geniálně mění šedé ulice v umění. Podívejte se na jeho nejlepší výtvory

Jednoduchý styl a o to poutavější díla tvoří Američan Tom Bob. Už několik let mění nevýrazná místa osobitě na vtipná a kreativní zákoutí města. Slouží mu k tomu obyčejné poklopy, hydranty a podobné všední elementy ulice. Většinou Tom Bob pracoval v New Yorku nebo v americkém státě Massachusetts. Jeho práce lze ale dnes najít také na Tchaj-wanu nebo v Dubaji. Podívejte se do galerie, kterou připravil Reflex.cz.