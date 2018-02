Američanka si z oka vytáhla čtrnáct červů. Hororový případ dovedl odborníky k historickému objevu

Jednoho dne začalo Abby Beckleyovou svrbět v oku. Měla ho zarudlé a slzelo jí. Myslela si, že v něm najde uvíznutou řasu. Promnula si ho, vypláchla vodou, ale nic nezabíralo. Když se podívala do zrcadla, všimla si, že má v oku průsvitný chloupek. Když ho však vytáhla, zjistila, že je to asi centimetr velký červ. „Hýbal se. A do pěti sekund byl mrtvý,“ vzpomínala osmadvacetiletá Američanka v rozhovoru pro CNN.