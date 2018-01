Ameriku svírají tuhé mrazy. V kanadské zoo museli přesunout tučňáky do vnitřního výběhu

Znáte přirovnání “zima, že by psa nevyhnal?”. V Kanadě se teď zrodila jeho nová varianta v podobě “takový mráz, že i tučňákům je zima”. V zoo v Calgary se totiž rozhodli kvůli trvajícím nízkým teplotám umístit tučňáky do vnitřního výběhu. Návštěvníci ale i přes třeskuté mrazy stále zahradu navštěvují. Spojené státy se už několik dnů potýkají s mrazy a přívaly sněhu. Na západě USA zase padají teplotní rekordy. V Los Angeles naměřili v uplynulých dnech 31 stupňů Celsia.

Chlad svírá Severní Ameriku už několik dní. Tento týden se teploty pohybovaly kolem minus 25 stupňů. Ošetřovatelé v zoo v Calgary se proto rozhodli, že své tučňáky pro jistotu umístí do vnitřního výběhu a zamezí jim v pohybu venku. “V chladných dnech, jako jsou tyto, je musíme takto omezit, protože je přílišná zima. Obvykle si mohou vybrat, zda chtějí být vevnitř nebo venku,” potvrdila pro list The Independent PR manažerka zahrady Larissa Marková.

Přestože lidé si často představují tučňáky skotačící ve sněhu, tučňáci královští, kteří v Calgary žijí, nejsou podle Markové tak odolní vůči chladu jako jejich vzdálení příbuzní tučňáci císařští. Proto zoo rozhodla o dočasném omezení jejich pohybu. Mrazivé počasí prý ale neodrazuje návštěvníky od výprav do zoo. V porovnání s loňským rokem je v tomto období podle Markové návštěvníků zhruba stejně.

Chladné počasí ale nepanuje jen v Kanadě, ale i ve Spojených státech, kde naměřili ve státě New York rekordně nízkou teplotu minus 39 stupňů Celsia. “Na východě zažijeme možná nejchladnější silvestr všech dob,” uvedl na svém twitteru prezident Donald Trump. Zároveň si stihnul také rýpnout do ekologů, když poznamenal, že na tak chladné počasí by se hodila špetka toho “starého dobrého globálního oteplování”.

Zatímco východ USA se topí ve sněhových závějích, na západě země padají rekordy. V části Los Angles Woodland Hills naměřili meteorologové v uplynulých dnech tropickcýh 31 stupňů.