Apple s iPhonem X nechtěně nastavil nový trend. Výřez pro přední kameru kopírují velké značky i dravé asijské firmy

Byla to vlastně volba nejmenšího zla. Apple by nejradši prodával telefon s pravidelně tvarovaným displejem, který by ni nenarušovalo. Současné technologie ovšem zatím nedovolují vměstnat nezbytnou výbavu každého chytrého telefonu pod pixely obrazovky. A tak Apple musel přijít s jiným řešením a přední senzory schoval do malého výřezu pod horní hranou telefonu.

Původně mělo jít o dočasné řešení. Jakmile inženýři v Cupertinu vyzkoumají, jak přímo pod displej vměstnat vše, co je pořeba, výřez zmizí. Situace je ale nakonec jiná. Ostatní výrobci vypouštění na trh chytré telefony, které jako by iPhonu X z oka vypadly. Všichni velcí hráči totiž chtějí mít v prodeji přístroj, který odráží nejnovější trendy.

Smartphony s výřezem tak dnes mají v prodeji společnosti Huawei, Asus nebo méně známé Oppo a Vivo a nyní s ním přichází další velký výrobce. Tím je jihokorejské LG, které se chytrá uvést novou vlajkovou loď s označením G7 ThinQ. LG tvrdí, že k zabudování výstupku do připravovaného smartphonu vedl výzkum, ve kterém dali lidé jasně najevo, že telefon s takovým designem chtějí. Z nouzového řešení Applu je mimoděk trend, který se sluší následovat.

Během vývoje modelu G7 ThinQ se LG zeptala tisícovky lidí v Británii, Jižní Koreji, Spojených státech a Itálii, kterým se většinově nejvíce líbil právě koncept inspirovaný iPhonem X. Proti bylo podle dat společnosti asi 30 procent dotázaných. LG tedy vyšla zákazníkům vstříc.

Prozatím to navíc vypadá, že žádný z velkých výrobců není schopen nabídnout elegantnější řešení. Nejblíže nalezení způsobu, jak přední kameru schovat pod displej, by mohli být asijští výrobci Oppo a Xiaomi. První jmenovaná společnost vymyslela způsob, jak pod displej schovat čtečku pro otisky prstů. Čínský dravec Xiaomi pak podobné řešení uvede co nevidět. Také Xiaomi si ovšem nejspíše neodpustí osazení přední strany chystaného modelu Mi7 jedněmi proklínaným a jinými zbožňovaným výřezem.