Astronomové zřejmě vyfotili černou díru. Kde sledovat oznámení průlomového objevu? | info.cz

Astronomové zřejmě mají unikátní snímky černé díry. To si odborná veřejnost alespoň slibuje od tiskové konference, kterou svolali lidé z projektu Event Horizon Telescope (EHT) na středeční 15. hodinu SELČ. Detaily známé nejsou, vědci ale avizovali zveřejnění průlomového výsledku. Kde to sledovat?

Pokud by mezinárodní projekt skutečně černou díru vyfotil, bylo by to poprvé, co by se to lidstvu podařilo. Černé díry už sice popsal Albert Einstein ve své teorii relativity z roku 1915 a první z nich vědci objevili v roce 1964, ale nikdo ji dosud neviděl.

Tisková konference, na níž přelomový objev zazní, se bude konat na sedmi místech planety současně. V Bruselu a Washingtonu v angličtině, v Lyngby v dánštině, v Santiagu ve španělštině, v Šanghaji a na Tchaj-wanu v mandarínštině a v Tokiu v japonštině. V Praze bude její přenos k vidění v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Diváci ji ale budou moci sledovat po celém světě prostřednictvím internetových streamů.

Černé díry mají natolik silné gravitační pole, že jej žádný objekt ani světlo nemůžou opustit. Nalézají se v jádrech většiny galaxií. Například ta ve středu naší galaxie, na níž se zaměřil EHT, je ale neaktivní. Samotné černé díry jsou prakticky vzato neviditelné, je však možné zachytit jejich siluety.