Austrálie se opět strachuje o Bariérový útes. Ekosystém podléhá už i nenažraným hvězdicím

Velký bariérový útes se rozkládá na ploše téměř 350 tisíc kilometrů čtverečních. Od roku 1981 tento ojedinělý ekosystém patří do světového dědictví UNESCO. Přesto ekologické organizace dlouhodobě upozorňují na fakt, že kvůli znečištění životního prostředí zvolna zaniká. Minulý rok UNESCO vydalo zprávu, ve kterém útes zařadilo na seznam ohrožených lokalit.

Současně s alarmující zprávou začala australská vláda podnikat první přípravné kroky k akci na záchranu mořského ekosystému. Za zmínku stojí, že konzervativní administrativu k tomu nepřiměly ekologické, ale ekonomické argumenty. Ministr pro energetiku Josh Frydenberg v nedělním televizním vystoupení uvedl, že pokud by došlo k zániku útesů, znamenalo by to neodčinitelnou ránu pro turistický ruch.

To je nejspíš pravda, nutno ale poznamenat, že postupné mizení korálů má významný ekologický dopad. Velký korálový útes totiž funguje mimo jiné jako mamutí přírodní vlnolam. Tichý oceán je známý množstvím tsunami a také stále se zvětšujícím počtem „tuláckých“ vln – obřích přívalů vody, které se zničehonic přiženou a dokáží potopit i velké lodě.

Právě tyto vlny Bariérový útes rozbíjí, takže se nemohou v plné síle dostat k severnímu australskému pobřeží. Nejde ani tak o to, že by tyto vlny mohly napáchat významné škody na pobřeží samotném, ale dá se počítat s tím, že by mohly ohrozit lodní dopravu podél pobřeží. A to už by znamenalo vážný problém.

Ekologický systém Bariérového útesu navíc poskytuje životní prostředí pro množství unikátních živočišných druhů. Jedním z nich je nenápadná hvězdice. Tento celkem obvyklý mořský tvor se ale poslední dobou stává pro korálové útesy smrtelným nebezpečím.

Aniž by byl přesně znám důvod tohoto jevu, hvězdice začaly ve velkém požírat živé výhonky korálů. Přírodovědci zjistili, že se hvězdice na korál položí a potom okolo něj roztáhnou svůj žaludek. Ten obsahuje enzymy, které korál rozpouští a zabíjejí. Podle všeho hvězdice k této změně apetitu přivedl zvýšený obsah cizorodých látek v korálech. Konkrétně jde o dusíkaté látky, které se do moře dostávají lidskou činností a které se v korálech ukládají. A právě dusíkaté látky hvězdicím neodolatelně „chutnají“.

Pokud tedy australská vláda chce zachránit Velký bariérový útes, bude muset přikročit k významným zásahům a změnám způsobu, jakým jsou v hospodářství a zemědělství využívány dusíkaté látky.