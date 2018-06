Australský podnikatel nabízí tučnou odměnu za informace, které odhalí záhadné tajemství z pouště

Geoglyfy budí pozornost vědců i laiků už dlouhá staletí. Těmi nejznámějšími jsou například obrazce na platině Nazca v jižním Peru, které vznikly daleko před naším letopočtem. Dnes se ale pozornost soustředí na přibližně 4 kilometry velký obrys domorodce uprostřed Austrálie.

Takzvaný „Marree Man“ je jedním z největších geoglyfů světa a ač se o jeho původu nic zásadního neví, během 20 let zkoumání na sebe stačil navázat nespočet uvěřitelných i neuvěřitelných teorií. Tu pravdivou se podle serveru CNN před dvěma lety rozhodl odhalit podnikatel Dick Smith.

Od roku 2016 spolu se svým týmem nad záhadným Marree Manem trávili spoustu času. Zkoumali nejrůznější dostupné důkazy, obrázky a videa. Ale bez zjevného úspěchu. Smith nyní doufá, že jim v dalším pátrání pomůže peněžitá odměna, díky níž by se mohli dostat k dalším důležitým informacím.

„Nejsou tam žádné chyby. Je to profesionální práce,“ řekl Smith o geoglyfu serveru ABC News. „Nemyslím, že to dělal jeden člověk. Museli být tři nebo čtyři a stejně to muselo trvat celé týdny. Ale jak je možné, že i dvacet let poté, nikdo nic neví?“

Nejpravděpodobnější verze příběhu je ta, který tvrdí, že za obrazcem stojí skupinka Američanů. Bezprostředně po objevení Marree Mana totiž přišlo do nedalekého hotelu a tamních novin několik anonymních tiskových zpráv. Gramatika ale odpovídala spíše amerického angličtině než té australské.

Nicméně mnoho Australanů, včetně Smithe, si myslí, že šlo spíše o „matení nepřítele“, nežli o skutečný důkaz. Část lidí totiž vidí autora obrazce v domorodém umělci Bardiu Goldbergovi. Ten se ale nikdy k ničemu nepřiznal a zemřel už v roce 2002. Někdo se dokonce domnívá, že záhadnou postavu vytvořila australská armáda nebo letectvo, když tamní prostory v 90. letech opouštěly.