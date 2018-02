Bavič Novotný bojuje o život. Totálně mu selhal organismus, desítky hodin byl v umělém spánku

Legendární bavič Petr Novotný (70) bojuje o život v pražské Vojenské nemocnici ve Střešovicích. Hospitalizován byl poté, co mu ve čtvrtek večer začal kompletně selhávat organismus. Novotný musel být uveden do umělého spánku, ve kterém strávil šedesát hodin.

Podle informací Blesku byl Novotný ve velmi vážném stavu okamžitě napojen na umělou ventilaci, kolabovaly mu ledviny a další důležité orgány. V umělém spánku na ARO byl až do neděle, kdy mu ledviny opět začaly fungovat a bavič byl ze spánku probuzen a začal sám dýchat. V nejbližších dnech byl měl být z ARO přeložen na pokoj s mírnějším režimem.

Špatný stav svého otce potvrdil jeho syn Pavel. „Nebudu vám vyvracet, co říkáte, je to pravda. Táta má za sebou asi největší krizi od mrtvice. Nemám rád fráze, ale v posledních dnech projevil ohromnou vůli žít. Máme s celou rodinou pocit, že to zvládne,“řekl Blesku Novotný junior.

