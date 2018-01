Berete paralen v těhotenství? Vaše děti můžou mít problémy s plodností, ukazuje studie

Léky s paracetamolem jsou volně dostupné a hojně rozšířené, v případě jejich užívání během těhotenství ale mohou v budoucnosti ohrozit reprodukci vašich dětí, varují dánští vědci. Dřívější studie už v minulosti přišly s tím, že paracetamol může narušit vývoj mužského reprodukčního systému, studie publikována tento pátek však zjistila stejná rizika u embryí ženského pohlaví. Ženy tak v dospělosti mohou mít problém s produkcí vajíček, a tedy i s početím dítěte.

„I když to nemusí být závažné poškození plodnosti, je to stále velmi znepokojující. Údaje tří různých laboratoří totiž nezávisle na sobě zjistily, že paracetamol může narušit reprodukční vývoj žen, což naznačuje, že je zapotřebí další výzkum, který by dopady na lidskou plodnost potvrdil,“ říká podle britského serveru The Independent David Kristensen, který se na studii podílel.

Podle odborníka z Kodaňské fakultní nemocnice je výsledek studie znepokojující hlavně pro země západního světa, kde se plánování rodiny odsouvá do stále pozdějšího věku a už dnes zde mají páry problémy s početím. Léky s paracetamolem, které mohou situaci ještě zhoršit, přitom podle studie užívá přibližně 65 procent žen.

K závěrům výzkumu, který byl v pátek publikován v magazínu Endocrine Connections, vědci došli díky experimentům na myších a krysách, jež mají podobný reprodukční systém jako lidé. Testování škodlivých dopadů paracetamolu na dětech v děloze totiž není možné.

„Jako vědci nejsme v pozici vydávat jakákoliv lékařská doporučení, můžeme jen vyzvat těhotné ženy s bolestmi, aby se poradily s praktickým lékařem, porodní asistentkou nebo lékárníkem,“ říká Kristensen.

Dřívější studie navíc ukázaly, že kromě snížení plodnosti mohou léky s paracetamolem způsobovat mnohem horší zdravotní rizika. Výzkum španělských vědců například tvrdí, že chlapci, jejichž matky v těhotenství lék užívaly, mají o 30 procent větší pravděpodobnost vzniku autismu. U obou pohlaví pak hrozí také výskyt nemoci ADHD.