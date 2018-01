Bestå, Grönö, Tyglösa. Odhalte největší tajemství zesnulého „pana IKEA“ aneb Co jsou kruci ty názvy?

Zakladatel ikonického řetězce s nábytkem a domácími potřebami Ingvar Kamprad je po smrti. 91letý otec obchodů IKEA po sobě zanechal nesmazatelnou stopu – stavebnici z jeho obchodů má doma kdekdo. Kromě tradičních strohých designů se výrobky IKEA vyznačují svéráznými nesrozumitelnými názvy. Překvapí vás, co se za nimi skrývá.

Pro řadu Čechů je to běžná víkendová kratochvíle. Líná procházka modelovými obýváky sem tam zpestřená zkomoleným přednesem názvů z okolních visaček. Než si jeden odbyde cestu k masovým koulím, jde mu ze všech přehlásek a kroužkovaných „a“ hlava kolem.

Ke štěstí všech (a zaměstnanců řetězce v první řadě) má názvosloví pro tisíce produktů značky IKEA jasný a hodně nevšední systém podléhající neúprosné logice. „Díky, Ingvare,“ říkáte si teď možná při vzpomínce na spořivého magnáta z království nábytkových stavebnic...

Kamprad ovšem výstřední systém nenavrhl jen tak z rozmaru. Motorem mu byla dyslexie, kvůli které zápolil s běžnými číselnými kódy zboží. Novátorský přístup si otestoval už při samotném vzniku jména IKEA. Ve skutečnosti je to zkratka: Ingvar, Kamprad, Elmtaryd (rodinná farma) a Agunnaryd (jméno vesnice, kde vyrostl).

Nápad byl na světě. Dodnes se katalogem řetězce protočily tisíce položek a každá má své unikátní jméno. Výrobky nesou názvy podle skandinávských vesnic, hor, řek, květin nebo jde třeba o chlapecká a dívčí jména. Vše ale podléhá systému. Aby se inventář obchodních domů nezměnil v nezvladatelný chaos, působí v IKEA tým, který má na starosti právě pojmenování produktů.

„Designéři názvů“ se probírají databází švédských slov a pečlivě přiřazují. Stejné švédské slovo si tak drmolí zákazníci v Praze, USA i na Blízkém východě, zkrátka ve všech 400 prodejnách po celém světě.

Občas to ovšem nese potíže: Jak připomíná server Quartz, databáze je co možná nejvíc osekaná o výrazy, které by v jiné kultuře mohly být problémové, ale přesto se někdy „zadaří“. Třeba švédské slovíčko Fartfull, které se objevilo u kusu dětské nábytku, pobavilo v minulosti všechny anglicky mluvící a z podobného důvodu bodovalo povlečení Stenklöver, které taktéž zavánělo nechutným dvojsmyslem.

Slovníček dle serveru Quartz

Koupelnové doplňky – názvy švédských jezer

– názvy švédských jezer Povlečení – květiny

– květiny Postele, šatníky, předsíně – norské místní názvy

– norské místní názvy Knihovny – skandinávská chlapecká jména a profese

– skandinávská chlapecká jména a profese Misky, vázy, svíčky... – švédské místní názvy, názvy koření a bylinek

– švédské místní názvy, názvy koření a bylinek Krabice, dekorace – švédské slangové výrazy a místní názvy

– švédské slangové výrazy a místní názvy Dětské výrobky – savci, ptáci

– savci, ptáci Látky – skandinávská dívčí jména

– skandinávská dívčí jména Zahradní nábytek – skandinávské ostrovy

– skandinávské ostrovy Kuchyňské doplňky – ryby, houby

– ryby, houby Světla – jednotky míry, názvy ročních období, námořní terminologie

– jednotky míry, názvy ročních období, námořní terminologie Ručníky – dánské místní názvy

– dánské místní názvy Pohovky, židle, stoly – švédské místní názvy

A pokud vás zajímá, co který název znamená, možná pomůže toto.