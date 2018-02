Blízká setkání třetího druhu. Lidstvo by bylo z invaze UFO nadšeno, tvrdí vědci

Žádný strach ani obavy, ale vesměs pozitivní reakce. Zahraniční vědci jsou přesvědčeni, že pokud by na Zemi přilétli mimozemšťané, lidé by je přivítali s otevřenou náručí. Při svém tvrzení vycházejí z několika studií, které na toto téma v posledních letech prováděli. Podobnému výzkumu se zatím nikdo nevěnoval.

„Pokud bychom zjistili, že ve vesmíru nejsme sami, vzali bychom to pozitivně,“ myslí si asistující profesor psychologie na americké University of Arizona Michael Varnum. „Doteď tu byly pouze spekulace o tom, jak bychom se mohli zachovat, ale žádný systematický empirický výzkum,“ dodává.

Reakce lidstva by se proto s největší pravděpodobností vzdálila představě, kterou nám o „setkání se třetím druhem“ servírují hollywoodské snímky a sci-fi publikace. V nich je invaze mimozemské civilizace doprovázená zbraněmi, tanky a obětmi na životech.

Vědci ve svých závěrech vycházejí z modelových situací, při kterých nechali lidi nejprve číst zprávy o dosavadních zjištěních o existenci života mimo Zemi a pak se jich ptali, jak by na setkání s ním reagovali. S vyvozením závěrů jim pomáhal speciální software, který je schopen analyzovat lidský jazyk.

Zjištění vědce překvapilo. Lidé tvrdili, že by se nebáli a dokonce by je nezklamalo ani zjištění, že namísto vesmírných lodí, které znají z filmového plátna, existuje na jiné planetě pouze primitivní život.

Studie zkoumala také reakci lidí na nedávný vědecký objev vesmírného tělesa, které na podzim proletělo kolem Slunce. Astronomové posléze potvrdili, že se jedná o těleso z jiné sluneční soustavy a pojmenovali ho 1I/2017 U1, nebo také Oumuamua, což je havajský termín pro posla. Podle expertů putovala Oumuamua Mléčnou dráhou stamiliony let, než se nakrátko dostala do naší sluneční soustavy.

Vědce zajímalo, jak by se lidé zachovali, pokud by zjistili, že se jednalo o vesmírný koráb. A opět se dočkali překvapení – i v tomto případě se lidé těšili, a to i přes možné riziko mimozemské invaze.