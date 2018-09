Blockachain může změnit švýcarské bankovnictví, říká starosta evropské Mekky bitcoinu Müller

Jako město přijímáte platby v bitcoinech. Znamená to, že je pro vás bitcoin regulérní měnou?

Naši občasné nám mohou platit daně různými způsoby – ve francích, eurech, dolarech nebo bitcoinech. V tomto si vážíme toho, že máme svobodu přijímat platby, jak uznáme za vhodné. Ale je také pravda, že platby v bitcoinech ihned po přijetí měníme na švýcarské franky a městský účet je vedený pouze ve francích.

Ve Švýcarsku se nyní vede diskuse o změně bankovních pravidel, tak, aby byly zákony více nakloněny akceptaci nových technologií a kryptoměn.

Ano, na to si často stěžují i firmy a start-upy, které přišly do Zugu. Místní banky s nimi nechtějí mít nic společného, nechtějí s nimi obchodovat ani ve francích – obávají se zneužitelnosti této technologie. A to je problém. Proto existuje skupina politiků, kteří se snaží vyvíjet tlak na centrální vládu, aby trochu povolila švýcarská bankovní pravidla. Zda a kdy by tato změna mohla přijít, je ale těžké předvídat. Banky každopádně z nástupu blockchainové technologie šťastné nejsou.

Proč banky nejsou tak šťastné?

Protože jsou prostředníci transakcí a technologie blockchainu prostředníka nepotřebuje. Pokud by blockchain opravdu fungoval a byl rozšířený, banky by nebyly potřeba. Proto si myslím, že by finanční ústavy měly změnit svou strategii, přiblížit ji moderní době. Je dokonce možné, že technologie blockchainu promění celý systém švýcarského bankovnictví.

Jaké je nejpraktičtější využití blockchainu ve vašem městě?

Nám jde hlavně o malé věci, přijmout daně, mít digitální identitu. Jdeme malými krůčky. Podstatný je podle mě potenciál, kam se tato technologie může rozšířit. Hlavní je také se technologie nebát a nějak začít. Já to beru ze své perspektivy politika: já umožňuji praktické rozvíjení toho potenciálu, ale nejsem ten, kdo jej tvoří. Blockchain má využití všude, od různých katastrů až po distribuci pomoci uprchlíkům.

Tam je však zatím reálným problém cena transakce. Jinými slovy, jeden takový převod stále stojí příliš peněz, více, než skrze tradiční bankovní kanály.

Ano, a myslím, že to je hlavní věc, která se do budoucna bude muset změnit. To je ale o trhu a o tom, aby některá ze společností přišla s lepším řešením, než máme nyní. Ale o to se nebojím, myslím, že trh tento problém vyřeší. Je to rozhodně výzva pro mladé firmy.

Máte opravdu liberální pohled na blockchain. Jak vás vnímají ostatní politici?

Ne každý mi pochopitelně k tomu, co dělám, gratuluje. Ale myslím, že v politice potřebujete mít aspoň trochu kuráž a něco za sebou zanechat. Já na radnici zanechávám princip otevřenosti vůči novým technologiím, které mají potenciál změnit podstatu téměř všeho. A například v Zugu máme v městské radě politiky z pěti různých politických stan a přesto se všichni shodují na tom, že tento přístup je pro Zug to nejlepší.

Věříte, že zde bude bitcoin i za deset let?

Ano, jsem o tom přesvědčený.

Obsáhlý rozhovor s Dolfi Müllerem si přečtěte příští týden ve vydání deníku E15.