Bratrská podpora: Princ Harry si vybral za svědka svého bratra. Velmi se těším, vzkázal William

„Princ Harry požádal svého bratra, vévodu z Cambridge, aby mu na svatbě s Meghan Markleovou byl svědkem,“ uvedl Kensingtonský palác a připomněl, že Harry svědčil v roce 2011 Williamovi na svatbě s Kate Middletonovou. Žádostí mladšího bratra se princ William cítí být poctěn a „velmi se těší na to, až svého bratra podpoří“.

Oznámení Kensingtonský palác doprovodil fotografiemi královských sourozenců, mimo jiné právě z Williamovy svatby před sedmi lety či z jejich společného dětství.

