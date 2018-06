Brutální čínský festival psího masa stojí život desítky tisíc zvířat. Aktivisté je na vlastní pěst zachraňují

Ethel je patnáctiletá čivava, kterou spolu s další desítkou psů zachránila před jistou smrtí skupina amerických dobrovolníků z organizace Compassion Without Borders. Poté, co byla letecky přepravena do Kalifornie, fenka získala nový domov a nového pána. „Navzdory tomu, čím si Ethel musela projít, je neuvěřitelně milá a veselá,“ řekla magazínu Newsweek ředitelka záchranářské organizace Christi Camblor.

Ethel měla na rozdíl od jiných psů a koček štěstí. Ostře sledovaný a kritizovaný festival pojídání psího masa, který se pravidelně koná v Číně, totiž podle odhadů Humane Society International každý rok stojí život až 30 tisíc psů a koček. Zvířata jsou zabita přímo na místě, aby jejich maso, které se následně servíruje jako oblíbená pochoutka, bylo co nejčerstvější. Letos několikadenní festival proběhne od 21. do 30. června.

Reportáž magazínu Newsweek popisuje, že šance na záchranu zvířat jsou v letošním roce vyšší. V terénu totiž operuje řada dobrovolnických skupin, které se snaží zvířata odchytávat a odvážet do bezpečí. Čínské zákony totiž aktivistům umožňují, aby zastavili podezřelou dodávku a požádali jejího řidiče o nahlédnutí do nákladních prostorů. Pokud v nich najdou polapená zvířata, mohou se domáhat toho, aby řidič prokázal, že jde o majetek společnosti. V drtivé většině případů takové dokumenty neexistují, a aktivisté proto mohou zvířata následně odvézt.

Poté proběhne kontrola, zda mají v těle mikročipy, které by pomohly najít původního majitele. „Když čínští záchranáři u zabavených psů majitele nenajdou, odvedou je na místní záchrannou stanici. Někdy se do toho vloží američtí záchranáři, kteří zvířata odvezou mimo Čínu,“ píšou autoři článku.

Něco podobného se stalo i letos na začátku roku, kdy záchranáři z New Yorku tímto způsobem odvezli 200 psů z provincie Che-nan. Zachránili je na poslední chvíli. Stejně postupovali i dobrovolníci ze San Diega, kteří transportovali 18 psů do jižní Kalifornie. Záchranáři z Massachusetts se postarali o pět psů, kterým hrozilo, že se stanou oběťmi obchodu se psím masem.

Tradice pojídání psího masa je z pohledu Evropana přinejmenším velmi netradiční a kontroverzní, v Číně ale sahá do hluboké historie – podle dostupných zdrojů je až 4 tisíce let stará. Kromě psího masa, ať už syrového či vařeného, jsou na festivalu k dostání i jiné produkty, jako například vepřové koleno, hovězí jazyk, drůbež, ryby, zelenina a ovoce, především pak liči, které se v době letního slunovratu v některých oblastech Číny tradičně s psím masem konzumuje.

Čínská vláda loni zakázala na festivalu zabíjení psů pod širým nebem – na očích veřejnosti. Městské úřady se od festivalu distancují s tím, že se jedná o soukromou akci.

Proti praktikám festivalu se v minulosti zvedla ostrá kritika, která požadovala zákaz akce. Organizaci Change.org se podařilo sesbírat už téměř 3 miliony podpisů.