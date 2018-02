Byl jsem si jistý, že jsme pod útokem, říká muž, který odeslal Havajanům falešné varování před raketou. Ze života má peklo

Incident z 13. ledna vzbudil pozornost po celém světě. Havaj tehdy vyděsilo varování před bezprostředním útokem balistické střely. V době zvýšeného napětí mezi USA a KLDR to vypadalo jako katastrofická zpráva, která bude mít dalekosáhlé dopady. Jenže varování bylo falešné. Muž, který poplach spustil, teď poprvé promlouvá a popisuje peklo, které kvůli své chybě prožívá.

Je mu něco přes 50 a s novináři mluví jen pod podmínkou anonymity. Už tak je toho na něj dost – dostává výhrůžky a představa, že se celý svět dozví jeho jméno, je neúnosná. „Pár posledních týdnů pro mě bylo peklo,“ říká. Poruchy spánku, potíže s jídlem – stresová situace si na něm vybírá daň.

Co se vlastně v osudný den stalo? Dosud se vědělo, že muž odeslal varovnou SMS při střídání směn. Nešťastný krok v situaci, kdy opadá pozornost – mohlo se zdát. Jak píše The Independent, ve skutečnosti všemu předcházel telefonát. Operátor zrovna začínal sobotní směnu a slyšel kolegu, který na zabezpečené lince mluvil s někým z pacifické flotily.

Hrozba z KLDR Havaj ohrožují severokorejské balistické rakety, o nichž Pchjongjang tvrdí, že mají dostatečný dolet, aby zasáhly i kontinentální USA. Ostrov je severokorejskému území nejblíže, severokorejská raketa by tam dopadla 20 minut po startu.

Muž se teď hájí, že neslyšel začátek hlášení, ve kterém zaznělo třikrát po sobě slovo „cvičení“. Hovor podle něj nebyl vysílán skrze reproduktor, aby ho mohli slyšet všichni. „Slyšel jsem ‘Toto není cvičení’, nezaslechl jsem od kolegů nic o cvičení,” vysvětluje.

Na Havaji následovala panika ještě umocněná faktem, že trvalo skoro 40 minut, než se k lidem stejným komunikačním kanálem dostalo upřesnění, že nic nehrozí. „Ihned poté jsem byl zdevastovaný, cítil jsem se opravdu hrozně. Bylo mi fyzicky špatně,” vzpomíná viník.

Otázkou je, nakolik byl výsledný chaos důsledkem ledabylé spolupráce posádky v operačním centru a nakolik dílem jednoho člověka. Nadřízení údajně roky věděli, že viník celého incidentu má v práci problémy a sotva ji zvládá. Ukazuje se – píše The Independent – že muž v minulosti mylně považoval cvičení pro případ tsunami nebo varování před požáry za skutečné události. Jeho kolegům prý nebylo příjemné fungovat s ním v týmu. Jeho nadřízený mu ale místo v práci údajně roky držel navzdory těmto problémům. Muž sám to odmítá a říká, že neví o tom, že by zaostával. O práci po svém kousku každopádně přišel.

Průšvih stál místo i dva vrchní představitele úřadu pro řešení krizových situací. Pochybení zaměstnance totiž odhalilo díry v systému, který dával prostor pro volnou interpretaci důležitých informací, a zanedbávané předpisy. Vyslat výstrahu bylo možné, protože k rozeslání SMS zpráv na telefony obyvatel Havaje, do televize a rozhlasu nebyla zapotřebí autorizace nadřízených. S cílem podobným incidentům v budoucnu předejít se tento nedostatek změní, uvedla Federální komunikační komise.