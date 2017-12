Čeká vás bujarý silvestrovský večírek a krušné ráno? 8 tipů, jak nebýt na umření

SPOUSTA VODY

Za každou sklenku alkoholu vypijte sklenici vody - i kdyby to mělo být následující den. Vaše tělo potřebuje vodu, aby naředilo toxiny, a ty se mohly snáz vyplavit. Když nevypijete dostatek tekutin, tělo bude odebírat vodu z vašich tkání.

CELOZRNNÝ TOAST

Alkohol snižuje hladinu cukru v krvi, takže cokoli, co ji pomůže znovu zvýšit, vám také pomůže cítit se lépe. Pomalu spalované sacharidy, jako je plátek celozrnného toastu nebo například ovesné vločky, zasytí a pomohou obnovit hladinu cukru v krvi. Mezi další vhodné potraviny patří například hnědá rýže, cizrna nebo sladké brambory.

CAPPUCCINO

Dávka kofeinu roztáhne cévy a pomůže tak zmírnit tlak v hlavě i úpornou bolest. Raději ale vyměňte šálek černého čaje či černé kávy za latté nebo cappuccino, protože mléko pomůže vyrovnat hladinu cukru v krvi.

VEJCE

Ať už míchaná, vařená nebo jako volské oko - vejce obsahují cystein; aminokyselinu, která pomáhá pročistit játra od toxinu acetaldehydu, který způsobuje kocovinu. Cystein se vyskytuje také v mnoha dalších potravinách, včetně jogurtu, kuřecího masa, mléka, česneku či cibule.

NAKLÁDANÉ OKURKY

I když by vás třeba nakládané okurky jako potravina první volby na zahnání ranního hladu po noční pitce nenapadla, tento babský recept vám pomůže, abyste se rychleji cítili lépe. Okurky se nakládají do láku, který mimo jiné obsahuje cukr, sůl, vodu či ocet, takže několik nakládaných okurek (společně s lákem, kterým nasákly) vám pomůže vyvážit elektrolyty. A stojí za to upít i trochu samotného láku.

AVOKÁDO

Pití alkoholu vás nutí močit častěji než obvykle, a kvůli tomu ztrácíte spoustu důležitých výživných látek. Avokádo je skvělý zdroj draslíku, což je jedna z látek, které po konzumaci alkoholu potřebujete v těle doplnit - společně s vodou a sodíkem. Slušnou dávku draslíku doplní také porce špenátu, banány či pomeranče. Velká dávka pomerančového džusu sice může znít lákavě, ale celý pomeranč je z hlediska výživných látek vhodnější.

CELOZRNNÉ SNÍDAŇOVÉ CEREÁLIE

Pití alkoholu ničí vitamín B1, který je také známý jako thiamin, a pomáhá tělu měnit jídlo na energii. Doplnění zásob vitamínu B1 vám pomůže rychleji se zotavit, a proto si dopřejte misku celozrnných snídaňových cereálií.

MANGO

Kvůli dehydrataci a nedostatku spánku se cítíte otupělí a slabí. Pokud ale doplníte glukózu, tělo dostane snadný zdroj energie. Fruktóza, což je cukr obsažený v ovoci, jako je mango, pomůže zdroj glukózy doplnit a tělo získá energii, aby se dokázalo zbavit alkoholu. I když vás mango - nebo třeba hrst bobulového ovoce - kocoviny úplně nezbaví, obsah vody v ovoci pomůže tělo hydratovat a vy se budete cítit lépe.