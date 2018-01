Češka Tereza, kterou zatkli v Pákistánu s kufrem plným heroinu: Víme, jak se dostala k pašování drog

Podle zdroje z jejího okolí chvíli zkusila pracovat v běžné firmě, ale brzy zjistila, že si tak příliš peněz nevydělá, a začala se živit jako »modelka«. „Je dost nafrněná, pořád někde ve světě,“ řekla Blesku dívka, která Terezu z Hradiště dobře zná.

O povaze jejího »modelingu« se ale po městě šuškalo leccos. Ve dvojici se Simonou H. kočovaly světem – po pěkných hotelích, sociální sítě plné fotek z nákupů luxusních hadříků... Prostě sladký život!

Skončil ovšem zadržením s kufrem narvaným drogami, jehož hodnota na černém trhu se podle kvality může pohybovat mezi 10 až 30 miliony korun! „Ty holky úplně ztratily kontakt s realitou,“ říká zdroj Blesku. Diskutéři na sociálních sítích navíc naznačují, že Tereza mohla drogy sama brát. „Možná si dala raketu a nepřijde jí, že je na stanici,“ strefovali se do její fotky ze zatčení, na níž se usmívá.

Terezu H. zadrželi na mezinárodním letišti v Pákistánu poté, co přiletěla na tříměsíční vízum. Původně měla v plánu pokračovat dál do Spojených arabských emirátů, k tomu už ale nedošlo. Poté, co u dívky nalezli 9 kilogramů heroinu, byla okamžitě zatčena.

