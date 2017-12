České studentky bodovaly v prestižní právnické soutěži. Mají světové stříbro i skalp Harvardu

„Naše příprava byla v porovnání s prestižními univerzitami tak trochu narychlo. Začaly jsme v srpnu a byla to každodenní práce při zaměstnání a brigádách,“ vzpomíná účastnice soutěže Helena Švandová. Tento přístup se však nakonec ukázal být spíše výhodou. „Mohly jsme totiž více improvizovat a ne jen strojově přeříkávat to, co jsme si připravily. To byla silná stránka našeho týmu,“ dodává budoucí právnička pro server iHNed.

Oproti českým studentkám měli členové například harvardského týmu přívětivější podmínky pro přípravu. Během celoroční přípravy si mohli dovolit osobní kouče a měli i méně ostatních studijních povinností.

Do bostonského finále soutěže se dostalo celkem 48 týmů, poté probíhal v simulovaných arbitrážích mezi státním a soukromým sektorem vyřazovací souboj. Studenti si vyzkoušeli zastávat a artikulovat stanoviska obou stran sporu, o vítězích pak rozhodovala porota složená z profesorů a právníků.

Univerzita Karlova se soutěže účastnila již poněkolikáté, letos ji reprezentovaly studentky Helena Švandová, Nikola Klímová, Zuzana Strnadová, Katarína Kruľová. Jejich kouč byl Michal Stanek.