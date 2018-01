Česko bude letos na Eurovizi reprezentovat zpěvák Mikolas Josef. Do soutěže jde s vlastním songem

Českou republiku bude na 63. ročníku hudební soutěže Eurovize v Lisabonu zastupovat dvaadvacetiletý zpěvák Mikolas Josef se svou vlastní písní Lie To Me. Dostal téměř polovinu hlasů diváků a nejvíce oslovil i mezinárodní porotu. Na svém webu o tom informovala Česká televize (ČT), která v květnu semifinále i finále Eurovize odvysílá.

Česko letos po deseti letech opět pořádalo národní kolo soutěže. Lidé mohli hlasovat pro svého favorita od 8. do 22. ledna. Z více než 16 000 došlých hlasů jich téměř polovina patřila Josefovi. Plný počet bodů pak zpěvák obdržel od sedmi z deseti členů mezinárodní poroty. Neúspěšnými byli Pavel Callta, Eva Burešová, Debbi a skupiny Eddie Stoilow a Doctor Victor.

Skladatel, zpěvák a multiinstrumentalista Mikolas Josef debutoval před třemi lety singlem a videoklipem Hands Bloody. Do širšího povědomí fanoušků se dostal ale až následujícími skladbami Free a Believe. Píseň Believe mu zajistila pozvání od hudebního producenta Nikodema Milewského do Vídně, kde Josef dnes převážně žije, uvedla ČT.

S Milewským spolupracoval i na soutěžním singlu Lie to Me. Než ho představí v Lisabonu, kde se letošní ročník Eurovize koná, plánuje ho koncertně uvést v několika evropských zemích. „Spousta lidí do soutěže jezdí s písničkami, které napsal někdo jiný. Tohle je ale moje autorská práce a tím, že jí sám věřím, mám lidem co předat,“ míní Josef. K anglicky zpívané skladbě si také sám režíroval klip. Na videoportálu Youtube ho od listopadu vidělo přes milion lidí.

Na pódium před miliony televizních diváků z celé Evropy předstoupí v prvním semifinále 8. května, druhé semifinále následuje o dva dny později. O vítězi se rozhodne 12. května.

V novodobé historii se českým zástupcům v soutěži Eurovize (v originále Eurovision Song Contest) příliš nedaří. Do finále se jako jediná dostala předloni Gabriela Gunčíková, skončila bez jediného bodu od diváků.