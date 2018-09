Česko musí využít svých zásob lithia, apeluje na Future Port Prague vizionář Amyx

Jak jsme připraveni na budoucnost a co pro nás nové technologie – jako je virtuální realita, blockchain či 3D tisk – znamenají? To jsou otázky, na které odpovídá dvoudenní technologický festival Future Port Prague, který ve čtvrtek začal v pražských Holešovicích. „Chceme mezi lidmi rozšířit povědomí o vědě a nových technologiích a tohle je skvělý způsob,“ řekl pro INFO.CZ zakladatel festivalu Martin Holečko.

„Lidé se obávají toho, že nás technologie odcizuje, ale ona se nás snaží přiblížit. A ten samý cíl má i Future Port Prague,“ říká pro INFO.CZ Holečko, který letos organizuje druhý ročník festivalu. Organizátoři do Holešovické tržnice sezvali 150 vystavovatelů a očekávají, že na akci dorazí až deset tisíc návštěvníků. Nechybí zastoupení firem jako Škoda Auto, která představuje svůj koncept Vision X, Deloitte se svou dětskou akademií nebo český start-up VRgineers s brýlemi pro virtuální realitu.

Kromě vystavovatelů na konferenci spojenou s festivalem přijely i desítky speakerů z Česka i ze zahraničí. Mezi nimi je zakladatel konceptu Second Life Philip Rosedale, Anita Sengupta, která v NASA vysílala sondy k Marsu a nyní pracuje pro firmu Richarda Brunsona Hyperloop One či speaker z prestižního think-tanku Singularity University Scott Amyx.

Právě podle Amyxe by Česká republika měla více diverzifikovat a rozvíjet svůj potenciál. „Česko by mělo využít toho, že má jedny z největších zásob lithia na světě. Podívejte se na vývoj, který zažíváme v elektromobilitě, automobily s alternativními pohony jsou zřejmou budoucností. A to znamená potřebu opravdu mnoha lithiových baterií,“ apeloval Amyx.

Že by Česko mělo využít tradice automobilového průmyslu ve spojení s moderními technologiemi, si myslí i pořadatel Holečko. „Pokud bychom například v Česku vybudovali polygon na testování autonomního řízení, tak by to přitáhlo velké automobilové výrobce z okolních zemí. Ty by se zde navázaly na lokální firmy a na českou ekonomiku,“ vysvětluje podnikatel.

Tematickými bloky na festivalu jsou také robotika, využití virtuální a augumentované reality nebo téma blockchainu. Na konferenci vystoupil na toto téma Dolfi Müller, starosta švýcarského města Zug, které je ráj pro blockchainové a bitcoinové start-upy. „Na to, že jsme poměrně malé město, tak jich u nás fungují asi tři stovky,“ řekl v rozhovoru pro INFO.CZ Muller.

Blockchain má přitom podle něj potenciál změnit i natolik tradiční obor, jako je švýcarské bankovnictví. „Banky totiž působí jako prostředníci a blockchain říká, my žádného prostředníka nepotřebujeme – zničme prostředníka,“ řekl v rozhovoru pro INFO.CZ a deník E15 Muller. „Myslím, že banky musí změnit svůj byznys. Je dost možné, že blockchinová technologie donutí ke změně i tradiční švýcarské banky, které s ním začínají experimentovat,“ dodal starosta Zugu.

S tím souhlasí i David Pavlík, který dříve pracoval pro společnosti Amazon či SpaceX. „Myslím, že brzy budeme jen velmi obtížně hledat oblast, kde by se blockchain neuplatnil,“ uvedl v rozhovoru pro INFO.CZ.