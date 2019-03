Chcete ušetřit na pojištění domácnosti? Uzavřete novou pojistku!

Mít svou domácnost pojištěnou je důležité. Co když vás soused vytopí? Nebo k vám vtrhne kulový blesk? Škody jsou vysoké a kde vzít v tu chvíli na nové věci? Pojištění domácnosti uhradí škodu až do výše pojistných limitů. A abyste za pojistku neplatili víc, než je nutné, je dobré čas od času pojistku upravit.

Uzavření nové pojistkypro vás může znamenat nějakou tu ušetřenou korunu, nebo výhodnější podmínky za stejnou cenu. Poptávka pojištění domácnosti totiž roste stejně, jako konkurence mezi pojišťovnami. Pro zákazníky to má velkou výhodu v podobě lepších nabídek.

Proč svou domácnost pojistit?

by měl být pojištěný. Nečekejte, až vám vyteče pračka a vy vytopíte sousedy. Nebo zapomenete vypnout sporák a olej na pánvičce vzplane a zkonzumuje vše, co mu přijde do cesty.

Pak bude pozdě spílat si, že jste chtěli ušetřit za pojistku. Teď vás to bude stát mnohem víc. Pojištění domácnosti pokryje vzniklou škodu až do výše pojistných limitů.

Domácnost vs. nemovitost

Domácností se rozumí vybavení bytu, jehož neoddělitelnou součástí jsou stavební součásti jako podlahy a obklady. Nemovitost je naproti tomu definována jako samostatná stavba včetně plotu, bazénu, kůlny, altánu a dalších vedlejších staveb.

Proti čemu se můžete pojistit?

proti krádeži

proti vandalismu

proti živelným pohromám

· Ale to není vše. Můžete si sjednat také další připojištění proti:

rozbití oken

oken posprejování fasády

fasády poškození spotřebičů způsobené přepětím v síti

Ani to ale není vše. Hitem poslední doby je také pojištění občanské odpovědnosti. Pojišťovny na tuto poptávku zareagovaly a nově už je v ceně moderních pojistek domácnosti a nemovitosti. A to se vyplatí. Protože díky němu jste finančně ochráněni před škodami, které způsobí omylem členové domácnosti.

Vztahuje se na činnosti, které nemusí nutně souviset s poškozením bytu. Vrazili jste neúmyslně vy, nebo vaše dítě do regálu, který se sesypal? Zavinili jste neúmyslně zranění chodce na chodníku? Díky novému občanskému zákoníku je odpovědnost za škody způsobené druhým osobám pro běžného občana vyšší.

Náš tip na závěr: Porovnejte ceny on-line a ušetřete

Na internetu snadno zjistíte, jaké produkty jednotlivé pojišťovny nabízí. Pak už stačí vyplnit pár kolonek a hned víte, kolik můžete na pojištění domácnosti ušetřit. Pojištění domácnosti s plněním v hodnotě 300 tisíc Kč si můžete sjednat za necelých 600 Kč ročně. Pojištění nemovitosti v ceně 1 milionu Kč vás vyjde téměř nastejno.