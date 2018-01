Chirurgové oddělili siamská dvojčata z Gazy. Dívky měly srostlá střeva, pánev i nohy

Dvojčata s otcem přiletěla do Saúdské Arábie poté, co lékaři rodinu varovali, že by život v Gaze pro dívky byl za současných okolností nebezpečný. Dvojčata se narodila loni v říjnu. Při operaci jim lékaři museli mimo jiné oddělit střeva, játra a pánev.

V Pásmu Gazy chybí pro podobné operace lékařské vybavení. Úroveň zdravotnictví v této enklávě se v důsledku blokády a ozbrojených konfliktů podle OSN výrazně zhoršila.

Egypt a Izrael uvalily na Gazu blokádu před deseti lety. Chtěly tak zabránit útokům radikálů, kteří tam působí.