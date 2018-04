Čína přestala vykupovat odpad ze zahraničí. Evropa řeší, jak s přebytečnými plasty naložit

Evropa se dlouhodobě pyšnila tím, že je světovou špičkou na poli recyklace odpadů. Pravdou ale je, že se celá léta spoléhala do velké míry na vývoz nepotřebných odpadků pryč ze svého území, konkrétně do Číny. Ta ale od začátku letošního roku přestala odpad přijímat a Evropa teď čelí náporu, se kterým si neví rady.

Až do začátku letošního roku se Evropa udržovala v „čistotě“ tak, že na lodích přeposílala miliony tun papíru, plastů a textilií přímo do Číny. Například v roce 2016 občané EU vyhodili na 56,4 milionů tun papíru, z toho celých 8 milionů skončilo v některém z čínských recyklačních středisek. V tom samém roce Evropané také nashromáždili 8,4 miliony tun platového odpadu a do Číny ho putovalo 1,6 milionů tun.

Peking se na konci loňského roku ale rozhodl, že dovoz cizího odpadu značně omezí. Jen osm týdnu po začátku platnosti nových pravidel se ale Evropa začíná ocitat v problémech. „Všechna třídicí centra jsou zahlcená a naše zásoby překračují povolené limity,“ svěřil se serveru Politico Pascal Gennevieve z federace francouzských recyklačních společností. „Hned po Vánocích nás zavalila spousta papíru. Všechny naše závody jsou plné.“

Čína čelí stále většímu tlaku neustále rostoucí střední třídy, která se potýká s vedlejšími efekty ekonomického růstu, které zhoršují stav životního prostředí. Ve městech se lidé musejí vypořádat s nedýchatelným ovzduším a krajinu zavalují odpadky.

Peking se rozhodl tento stav řešit a zakázal import 24 druhů „zahraničního odpadu“, včetně plastu a netříděného papíru. Země se teď bude soustředit na řešení vlastního problému, který s odpadem nepochybně má. Podle Arnauda Bruneta z asociace obchodníků s odpady, má dokonce Čína potenciál stát se v oblasti recyklace světovým lídrem.

Omezení obchodu s odpady z čínské strany už si v Evropě vybírá daň. Nicole Couderová ze společnosti Suez, která se zabývá využíváním zdrojů a trvale udržitelným rozvojem, tvrdí, že právě čelíme dramatickému problému. Evropská komise proto už v lednu představila svou vizi, která by vyřešila nejen otázku odpadu. Chce totiž, aby do roku 2030 byly všechny plastové obaly recyklovatelné nebo alespoň opakovaně použitelné. Díky tomuto nařízení by mělo navíc vzniknout 200 tisíc nových pracovních míst.

Změna strategie má smysl i z hlediska dlouhodobé udržitelnosti, vývoz odpadu je totiž nejen neekologický, ale také neekonomický. Komise navíc zvažuje, že by takzvané čisté plasty, tedy takové, které jsou vyrobené z primární suroviny – ropy, byly zvlášť zdaněny. Dnes jsou totiž levnější než ty recyklované.

