Čína slaví rok zemského psa, měl by přinést zlepšení sociálních vztahů

Pes je jedenáctým znamením čínského horoskopu a bude vládnout až do 4. února 2019, kdy ho vystřídá pracovitý a velkorysý vepř. Ke každému znamení patří v čínském kalendáři také konkrétní prvek, pro rok 2018 a znamení psa je to země. Podle astrologů by mělo v roce zemského psa dojít ke zlepšení sociálních a ekonomických poměrů. Hlavními tématy by měla být spravedlnost, etické zacházení, empatie a podvědomí. Pes je totiž symbolem energetické přeměny neuspořádaných a nevědomých myšlenek ve vědomé a usměrněné.

Lidé narození v roce psa (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994 a 2006) jsou věrní, čestní a šlechetní, s pevnými morálními zásadami. Umí udržet tajemství. Přesto má toto znamení problémy s důvěrou k ostatním a tendenci vidět problémy černobíle. Pes může být tvrdohlavý a trochu sobecký. Vládne ostrým jazykem, kterým umí vášnivě hájit svá rozhodnutí. Od přírody je pes idealista, občas se ale promění v cynika, zmítaného pochybnostmi či úzkostmi. O majetek se příliš nestará, přesto nemívá problémy s financemi. Bývá dobrý vůdce. V lásce bývá pes otevřený a čestný. Hodí se k němu lidé narození ve znamení koně, tygra a králíka. Naopak se k němu příliš nehodí zrozenci ve znamení draka a kozy.

Ve znamení psa se narodili například američtí prezidenti George Bush mladší a Bill Clinton, modelka Claudia Schifferová, herci Sylvester Stallone, Tommy Lee Jones nebo Matt Damon, herečky Sharon Stoneová, Andie MacDowellová či Jennifer Lopezová, tenista André Agassi a muzikanti David Bowie nebo Michael Jackson.

Svátky jara (čchun-ťie) neboli nového roku jsou nejvýznamnějším svátkem roku pro Číňany, Tchajwance, Vietnamce, Singapurce, Korejce a Japonce a jsou srovnatelné s našimi Vánocemi. Oslavy trvají 15 dní. Lidé si navzájem přejí dlouhý a šťastný život, obdarovávají se penězi a dárky zabalenými v červeném papíře. Červená je totiž barvou štěstí a života a příjemci má zajistit požehnaný rok. Důraz se klade také na úklid domu před začátkem nového roku a ozdobné dekorace. Součástí oslav jsou i tradiční tance ve zvířecích převlecích. Na jídelníčku pak nesmí chybět tradiční pokrm "ťiao-c'", tedy taštičky plněné masovou nádivkou ze zeleninou.

Šedesátiletý kalendář je v asijských zemích používán společně s gregoriánským kalendářem. Během šedesáti let se pětkrát opakuje rok zvířete podle pořadí ve zvěrokruhu. Tento dvanáctiletý cyklus se dále kombinuje s pětiletým cyklem, kdy se střídají elementy (kov, voda, dřevo, oheň, země), a s dvouletým cyklem, kdy se střídá kladný a záporný princip jin a jang.

Počátek nového roku je pohyblivý, a nastává o prvním novu po vstupu Slunce do souhvězdí Vodnáře, mezi 21. lednem a 20. únorem gregoriánského kalendáře.

Vznik nejstaršího kalendáře v lidské historii se datuje od roku 2637 či 2636 před naším letopočtem, kdy ho zavedl legendární Žlutý císař (Chuang Ti) jmenováním 12 zvířat jako svých strážců. Podle legendy stál u zrodu kalendáře Buddha, který svolal všechny živočichy, aby se s ním přišli rozloučit, než opustí Zemi. Dostavilo se jich jen 12, za odměnu jim Buddha přisoudil vládu v čase v pořadí, v jakém přišli: myš (krysa), buvol, tygr, králík (zajíc), drak, had, kůň, ovce (koza), opice, kohout (krocan), pes a vepř.