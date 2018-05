„Cítím velký dluh země vůči této rodině.“ Dobrovolníci uklidili Mašínův statek

Vlastenectví se nejen v Česku stalo štítem, za kterým se mnohdy skrývají extremistické názory. V posledních letech se takzvaní „vlastenci“ vyskytují většinou na sociálních sítích a internetových diskusích, kde bojují především nadávkami a nenávistí. Existují ale ještě lidé, kteří by milovali svoji vlast a historii, aniž by plivali na vše neznámé a cizí? Tři desítky takových se sešly koncem dubna na pracovní brigádě na rodném statku generála Josefa Mašína.

Objekt, kde se narodil protinacistický odbojář a člen skupiny Tři králové, dostaly jeho děti Zdena a Josef Mašínovi zpět po 70 letech. Objekt totiž v 50. letech zabrali komunisté a po revoluci stát odmítal část statku vydat. Generálovy děti objekt získaly zpět až po vleklých soudních sporech na podzim roku 2017. Místo je ale v dezolátním stavu. Budova statku by potřebovala rozsáhlé opravy a celý pozemek zarostl náletovými dřevinami.

Skupina dobrovolníků se proto rozhodla, že s úklidem rodiště hrdiny pomůže. Organizátorem brigády se stal kladenský Spolek pro zachování odkazu českého odboje, ke kterému se připojili další dobrovolníci ze Společnosti Václava Morávka vedené Pavlem Pobříslem. Celkem se 28. dubna 2018 sešlo na statku kolem třiceti lidí. Nebyli to přitom jen zdejší. Dobrovolníci přijeli na statek v Lošanech u Kolína mimo jiné z Berouna, Kladna, Olomouce, Českobudějovicka a Prachaticka. Na místě pak strávili celou sobotu a podařilo se jim zlikvidovat většinu dřevin, ale i staré zrezivělé ploty a pozemek vyčistit od odpadků. To vše udělali zdarma.

Zdena Mašínová tuto pomoc velmi vítá. „ Jsem za to velice vděčná,“ uvedla v rozhovoru pro INFO.CZ. V místě rodiště svého otce by chtěla vybudovat památník tří odbojů. Studenti architektury Českého vysokého učení technického (ČVUT) vytvořili pro Mašínovou několik návrhů, jak by místo mohlo vypadat.

Do expozice o svém otci a bratrech Ctiradovi a Josefovi, kteří v říjnu 1953 uprchli z Československa, chce Mašínová přispět vlastními vzpomínkovými předměty a ráda by spolupracovala také s Vojenským historickým ústavem, který se podílel například na rekonstrukci rodného domu Jana Kubiše, výsadkáře z odbojové skupiny Anthropoid. Dcera válečného hrdiny by také chtěla část pozemku nabídnout k využití skautům.

Kdy by statek mohl dostat novou podobu, zatím není jasné ani přibližně. „To zatím nelze odhadnout, protože ještě vyřizujeme nějaké administrativní záležitosti okolo pozemku, ale snad by to mohlo být vyřízeno do konce května a pak by už na místě mohlo začít postupně něco vznikat. Mezitím se na tom projektu bude samozřejmě už dál pracovat,“ vysvětluje Mašínová.