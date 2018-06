Co jste možná nevěděli o největším narcobaronovi historie: 13 zajímavostí o Pablu Escobarovi

Pocházel z chudé a obyčejné rodiny

Drogový lord se narodil 1. prosince 1949 v kolumbijském městě Rionegro. Jeho otec byl skromný farmář, matka vyučovala děti na základní škole.

Kriminální začátky

Když byl ještě teenagerem, kradl Escobar náhrobky na hřbitovech, odíral jim nápisy a prodával je. Už tehdy říkal kamarádům, že se do 22 let stane milionářem. Poté začal krást auta, prodával pašované cigarety, padělané losy, a dokonce unášel lidi, než v roce 1970 vstoupil do světa drog.

Kokain pašoval v pneumatikách letadel i ponorkách

Zpočátku své drogové kariéry pašoval Escobar kokain ve starých pneumatikách letadel. Pilot si tak mohl vydělat i 250 kilo kokainu během převozu zásilky. Záleželo, jak velké množství drog přepravoval. Jindy drogy pašoval sám Escobar. V jednu chvíli se odhadovalo, že takto propašoval do USA až 15 tun kokainu denně. Mimo letadla používal k pašování i dvě dálkově ovládané miniponorky.

Výdělečný byznys

Escobar vybudoval v průběhu 70. let obrovské drogové impérium. To se v 80. letech rozšířilo na mezinárodní úroveň. Escobar zásoboval kokainem Severní i Jižní Ameriku. V dobách největších úspěchů vydělával Escobar v přepočtu 24 milionů korun denně.

Stříbro nebo olovo

Escobarovým heslem bylo »plata o plomo« neboli »stříbro nebo olovo«. Politiky i policisty podplácel ve velkém. Platil štědře. Kdo jeho velkorysou nabídku nepřijal, schytal kulku.

