Děti mají více energie než vytrvalostní sportovci, zjistili vědci. Dospělí jim nemohou stačit

Děti mají více energie než vytrvalostní sportovci, zjistili vědci. Podle britského deníku The Daily Telegraph tak potvrdili to, co vyčerpaní rodiče už dlouho tuší, a také skutečnost, že průměrný dospělý jedinec dětem v podstatě nemůže stačit. Studie vědců z Université Clermont Auvergne ve střední Francii navíc ukázala, že otcové a matky, kteří doufají, že své potomky dokážou unavit tak, aby v noci tvrdě spali, si mnohdy dělají marné naděje. Děti se totiž velmi rychle dokážou zotavit a vrátit se na vrchol své aktivity dříve, než rodiče stačí říct "lehni si", dodal britský list.