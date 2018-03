Devítiletý chlapec zastřelil svoji sestru. Nechtěla mu půjčit ovladač na videohry

Podle policie dívka zemřela po převozu do nemocnice v Memphisu. Její bratr ji zřejmě střelil zezadu do hlavy, projektil z ráže 0,25 jí poškodil mozek a teprve třináctiletá dívka zraněním podlehla. V době, kdy k události došlo, byla matka obou dětí v jiné místnosti a krmila jejich sourozence.

Zatím není jasné, jak dítě ke střelné zbrani přišlo. Policie zatím také neví, jaké následky bude mít tento čin pro samotného pachatele. „Je mu teprve devět let,“ řek serveru BBC šerif Monroe. „Předpokládám, že to viděl v nějaké videohře nebo v televizi. Je to tragédie. Je to pro nás nová situace, nikdy jsme se nezabývali případem, kde střílelo tak malé dítě.“