Dnešní společnost má vůči tlustým lidem schizofrenní postoj, říká Pavlína „bojující" s obezitou

„Mít nadváhu“ - říká se korektně. Co to pro vás vlastně znamená, a které z dalších označení pro plnoštíhlou postavu preferujete?

Já jsem zastánkyní toho, nazývat věci pravým jménem, nemám tedy problém vyslovit a používat termín „tloušťka“. To, že jsem tlustá, nemám problém říct ani sama o sobě. „Být tlustá“ je úplně normální výraz, který společnost časem přetransformovala v urážku. Ze stejného důvodu už dneska například starým lidem oficiálně neříkáme důchodci, ale senioři. To je špatně.

Které naopak nesnášíte? Vadí vám eufemismy typu „silná“ víc než termíny přímo pejorativní nebo urážlivé?

Vadí mi víc; přijdou mi trapné. Přímo třeba nesnáším pojmy, jako je „baculka“ nebo „boubelka“, z těch mi skutečně trnou zuby. Podle mě jsou to termíny popisující mnohem spíš typ „krev a mléko“, který má ženské tvary a s obezitou, kterou trpím třeba já, nemá nic společného. Kromě toho jsou právě tyhle termíny skloňované poslední dobou prakticky neustále, takže už je nemůžu ani slyšet. Za baculku se totiž opravdu nepovažuju.

Řekla jste, že obezitou „trpíte“, a i jindy člověk často zaslechne: „bojuje s nadváhou“ a podobně. Je tloušťka skutečně hlavně boj a utrpení?

Já jsem se jako velká už narodila. Záznam o to, že hodně přibývám, jsem měla od lékařky v kartě už v půl roce. Později jsem ale studovala střední školu s policejním zaměřením – i tam jsem sice stále přibírala, ale protože jsem hodně sportovala, váha se díky tomu držela jakž takž na normálu. Když jsem ale onemocněla mononukleózou a zůstala kvůli tomu bez pohybu skoro 3 roky, znovu jsem hodně přibrala. A protože se řadím spíš mezi ty, co nemají silnou vůli, nepodařilo se mi pak už nikdy přimět k tomu, abych znovu zhubla.

Tlustý člověk bojuje s přijetím společnosti i sebe sama. Není jednoduché připustit si, že má problém. A tím obezita především ze zdravotních důvodů je, nemá smysl si něco nalhávat. I kdybyste neměli problémy s přijetím, budete muset překonávat druhotné problémy se sháněním oblečení, budete myslet na jídlo …

Je tedy ve vašem případě příčinou tlušťky kombinace nějakých predispozic a špatných návyků?

U nás v rodině moc tloušťku nemáme, a o špatných návycích bych asi taky nemluvila. Naše maminka vařila dosti zdravě a jak jsem už říkala, nechyběl ani sport. Příčinu bych hledala ve svém případě jinde, konkrétně v oblasti psychosomatické. Jako důsledek rodinných událostí táhnoucích se už od dětství. Z hlediska psychosomatiky je obezita potřeba „obalit se“ před okolním světem. Nezpracované křivdy, potřebu lásky nebo třeba nejistotu nahrazujeme jídlem, které je závislostí jako každou jinou. Nahrazujeme si jím požitky, které postrádáme v emocionální oblasti. Jídlo pak člověku přináší uspokojení, na kterém je závislý, na druhou stranu trpí výčitkami svědomí, protože třeba porušil dietu. To je nebezpečné zacyklení, které vede jen k dalším pocitům selhání. Lidé dneska nejsou tlustí jen proto, že se nehýbou a jedí nekvalitní jídlo. Jsou unavení, smutní a ve stresu. Nemocní nejsou, protože jsou tlustí, ale proto, že v nich neustále probíhají vnitřní boje, které nedovedou zpracovat. U mě psychosomatické hledisko platí stoprocentně. Zatím jsem ho nedokázala úplně rozklíčovat, ale od té doby, kdy jsem tenhle přístup akceptovala, je mi mnohem lehčeji.

Probírala jste svou situaci někdy s odborníky – obezitologem, psychologem nebo psychoanalytikem?

Ne, spíš jen v rámci setkání se svými přáteli z oboru psychologie, kterých mám docela dost. K tématu si načítám i hodně literatury a přemýšlím si o něm sama.

Co pro vás tloušťka v praxi znamenala v dětství?

Na základce to bylo klasicky horší – byla jsem jediné tlusté dítě, a to ještě tehdy nijak extrémně – nicméně jsem byla nejtlustší, a k tomu jsem ještě jako jediná nosila brýle. Já jsem ale vždycky byla spíš ta „divná", takže mi to vlastně tolik nevadilo, respektive jsem si to dokázala vždycky dobře odůvodnit. Už tehdy mi bylo jasné, že se mi ti ostatní nesmějí ani tak kvůli tomu, jak vypadám, ale především proto, že potřebují nějaký terč. Ve třídě jsme měli i jednoho autistu – kamarádila jsem se s ním, a neslo to vlastně ještě větší posměšky, než ohledně tloušťky. Na střední škole s tím pak nebyl problém vůbec – neslyšela jsem nikdy žádnou narážku. Obecně mě vlastně celý život nikdo moc neuráží, takže v tomto ohledu si musím pochválit, že nemám té negativní zpětné vazby tolik.

Jakými fázemi jste si ve vztahu ke svému tělu prošla a jak je hodnotíte dnes?

Někdy jsem měla tendence říkat si, jak by můj život vypadal, kdybych nebyla tlustá. Nebylo to vždycky nejlehčí, ale v konečném důsledku mě to posílilo. Musela jsem na sobě hodně makat, hodně věcí jsem pochopila. Našla jsem si vlastní styl oblékání, který je vlastně taková znouzecnost – nosíte to, co seženete. Díky tloušťce jsem měla v životě možnost řešit spoustu zajímavých situací a dostala jsem se k příležitostem, které bych jako průměrná štíhlá ženská nedostala. Roky jsem například fotila akty, v tomhle případě byla moje postava velký benefit. Takových drobností je spousta. Dřív jsem neměla potřebu nad tím přemýšlet, ale masáž sebe-motivačních kampaní je tak silná, že tomu nejde uniknout. Teď přichází na řadu otázka – je to dobře, nebo špatně? Stejně jsem se vždycky nakonec dostala k tomu, že nejdůležitější věc v životě je mít se rád a vážit si sám sebe. Musím se cítit dobře ve vlastním těle a být ráda sama se sebou, a je úplně jedno, jestli jsem hubená nebo tlustá a jakým způsobem toho dosáhnu. Nebezpečí vidím v tom, že ne každý je schopný si to takhle přebrat. Tlustí lidé jsou na jedné straně tlačeni do pocitů viny, že zatěžují společnost, a na druhé straně slýchají, že každý člověk je krásný. To jsou dva extrémy, mezi kterými nic není. Nikoho nenapadne to prostě neřešit.

Jak moc u vás záviselo to, jak vás vnímá okolí, s vlastními pocity méněcennosti? I přesto, že jste se, jak říkáte, s výsměchem tolik nesetkávala – toužila jste vypadat jinak?

Samozřejmě. To chce snad každý. Kdybych mohla lusknutím prstu zhubnout, rozhodně bych se tomu nebránila. Nejsem na štíhlost zvyklá, takže úplně hubená bych být nechtěla, ale když jsem měla před časem kolem 120 kilo, bylo to myslím naprosto ideální. Pro mě, v tom jsem se cítila dobře, měla jsem dobrou fyzičku, cítila jsem se opravdu hezká. Každý ale má tu hranici jinde, to je důležité poznamenat.

Jaký dojem na vás dělají sebe-motivační kampaně, sugerující, že „člověk se má mít rád takový, jaký je“, že „všechny ženy jsou krásné“ a podobně?

Vadí mi stereotypizace v tom smyslu, že když se takové kampaně vedou, jako exemplární příklad se často uvádějí právě lidé s obezitou. Přitom problémy se sebepřijetím má prakticky každý. Nevidím důvod, proč by skutečnost, že různí lidé jsou různě krásní, měla být zdůrazňována jako něco nesamozřejmého. Stejně jako nevidím důvod k předpokladu, že tlusté ženy by měly být apriori nešťastné – a následně být přesvědčovány, že k tomu vlastně nemají důvod. Další věcí, která mě na tom rozčiluje je to, že i do takových kampaní jsou jako zástupci volení takoví „úhlední“ lidé. Vezměte si takové xxl soutěže krásy. Všechny ženy tam jsou sice tlusté, ale stejné. Mají hezký obličej, krásná prsa, úzký pas, oblé boky a štíhlé nohy. A co my ostatní, co nemáme pevnou postavu, velké břicho, máme oteklé nohy? Kampaně, se kterými se nemůžou identifikovat všechny ženy, jsou kontraproduktivní.

S jakými dalšími mýty o obezitě se setkáváte?

Jeden z mých „oblíbených“ je víra, že lidé s nadváhou musí mít nutně smysl pro humor, ve smyslu „jé, ty jsi tlustá, řekni vtip.“ Dále, že jde vesměs o srdečné, žoviální a přátelské osoby, které si z ničeho nic nedělají a jsou „dobří kamarádi“. Dovedu si představit, že na tom posledním tvrzení může být kus pravdy v souvislosti s tím, že ti lidé mají možná často potřebu se nějak podvědomě druhým zavděčit. Nehledě na to, že kvůli své zkušenosti s pozicí na společenské periferii jsou někdy opatrnější vůči citům druhých a nechtějí jim dělat to samé, co zažili sami. Obecně vzato ale neznám méně šťastné lidi, než ty tlusté.

Co mýty týkající se navazování partnerských vztahů?

Jeden z dalších pro mě nepochopitelných mýtů je tvrzení, že si muži vždycky nakonec vyberou do manželství tlustou holku. Často se objevuje třeba v diskuzních konfrontacích na sociálních sítí, kde si tlustí nadávají s hubenýma. Hubení říkají: „vy jste hnusný, není to zdravý“, a tlustí zase: „ty kostro, tebe stejně manžel jednou opustí a najde si nějakou s pořádným zadkem.“ K tomu se často druží další děsný předpoklad, že chlap bude chtít ženu, co bude ráda doma, s nikým mu neuteče a bude ještě vděčná, že si ji vybral. Obecně je ale nejspíš pravda, že obézní lidé si partnery hledají obtížněji. Já nicméně partnera mám, a moc si ho vážím za to, že není pokrytec. Jemu se korpulentní ženy líbí, má to rád, a nemá s tím žádný problém. Jednoduše to neřeší. Bere to prostě tak, že chodí s tlustou holkou. Myslím si ale, že spousta lidí, kteří nejsou tak silní jako on, by neustála tlak okolí. Když mě někde představí, nikdo mi sice do očí nic neřekne, po straně se ho ale pak zeptají: „a tobě se to fakt líbí?“ Druhý důvod pochopitelně souvisí se sníženým sebevědomím. Když se člověk nemá rád, partner se neshání snadno.

Z čeho pocit nedostatečnosti přesně vychází? Říkala jste, že s výsměchem jste se setkávala minimálně a tloušťce ani nepřikládáte žádnou speciální váhu. Je to tedy otázka společenského tlaku, srovnávání se s ostatními?

Ano. Mně je 31 let a skoro celý život jsem byla víceméně v pohodě. Zhruba poslední tři roky to ale pro mě začíná být čím dál větší problém, protože ten tlak je tak velký, že není způsob, jak se mu vyhnout. Odevšad na vás zírají právě ony motivační kampaně ve stylu „i tlustá jste krásná“. A protože mě lidi obvykle nešikanovali, měla jsem sklon o tom dosud nijak zvlášť nepřemýšlet – s těmi kampaněmi všude okolo to ale dost dobře nejde.

Jak byste zhodnotila přístup české společnosti? Jsme vůči obezitě tolerantní?

Naopak, ale to se netýká jen obezity. U české společnosti obecně vnímám, že jí vadí cokoli, co se nějak liší. Vidět je to všude, hodně pochopitelně na už zmíněných diskusních fórech, ale často i v televizi, ve zprávách a nejrůznějších reportážích. Vadí cokoli, od odstátých uší po žluté sako. U cizinců jsem se oproti tomu zatím nikdy nesetkala s tím, že by na mě zírali, neřkuli si na mě ukazovali. Češi jsou specialisté na to, hledat na druhých chyby.

A jindy se vám to stává?

Prakticky neustále, v podstatě kdekoli v Čechách. Někdy mě pochopitelně i pochválí, že jsem hezky oblečená nebo mi to sluší. Že bych ale mohla být někdy „neviditelná“, jak bych si přála, to se mi jen tak nepovede. Navíc trpím sociální fobií. Mám pocit, že čím víc na mě zírají, tím je ten tlak horší, protože jako exponovaná si nesmím dovolit žádný nedostatek. Být středem pozornosti ale z duše nesnáším.

Které oblasti vašeho života se tedy nakonec obezita nejvíc dotkla – a jakým způsobem?

Nejvíc asi co se týče možností seberealizace. Tlustý člověk nemůže dělat všechno, co by chtěl. Tak třeba kdybych se nebála výšek a chtěla chodit na rozhledny – nemůžu, nevylezla bych ty schody. Ani si nemůžu dovolit třeba někam hodně pospíchat. Než se do něčeho pustím, musím prostě trochu přemýšlet nad svými možnostmi.