Dobývání vesmíru brzdí dohody ze studené války. Soukromníci naráží na byrokratickou zeď

Firma Moon Expres je malá společnost s asi 30 zaměstnanci. Přesto má velké plány. Chce se stát prvním soukromníkem, který na povrch Měsíce pošle robota. Získala by tak v přepočtu přes 420 milionů korun.

Nápad posílat roboty na Měsíc není nový. A firmy by zřejmě již dávno uspěly. Nebrzdí je technologie nebo nedostatek financí. Problém se jmenuje Kosmická smlouva, kterou státy uzavřely před téměř 50 lety.

Smlouva upravuje, co země mohou a co nemohou dělat ve vesmíru. Jejím smyslem bylo zabránit, aby se jaderné závody ve zbrojení mezi USA a tehdejším Sovětským svazem přenesly do kosmu. Nyní ale spíše stojí v cestě dalšímu rozvoji.

S nástupem soukromých společností se otevírají otázky ohledně jejich postupu. Co mohou ve vesmíru dělat? Mohou například těžit na Měsíci nebo asteroidech a následně suroviny prodávat? Jak mohou státy regulovat jejich byznys?

„Máme naplánovanou misi, máme peníze od investorů, ale neudělali jsme krok vpřed od konce roku 2015,“ stěžoval si před americkým senátním výborem v květnu Robert Richards, spoluzakladatel Moon Expres.

Nevládní organizace naráží na byrokratickou zeď, která je nutí obstarat si povolení a následný dohled vládních agentur. To brzdí i další projekty jako třeba společnost Planetary Resources. Ta se chce zaměřit na těžbu surovin z asteroidů.

Plánuje získávat například vodu z ledu, která by posloužila nejen jako pití pro astronauty, ale po rozkladu na vodík a kyslík jako pohon pro rakety. Případně by se dala z vesmíru získávat platina a další kovy.

Tady přichází do hry ještě tzv. Smlouva o Měsíci z roku 1979. Ta říká, že zdroje z vesmíru by měly být rozdělené mezi všechny národy. Většina zemí ji ale nepodepsala.

Prezident Barack Obama před dvěma lety podepsal zákon, který soukromým firmám umožňuje vlastnit a prodávat to, co vytěží. Nemohou si ale nárokovat vlastnictví celého objektu. Republikáni v Kongresu chtějí regulace ještě více zmenšit.

„Naším cílem je mít vesmírně prostředí, které je zaplněné lidmi jednajícími zodpovědně,“ prohlašuje Peter Marquez, viceprezident Planetary Recources. Dodává, že rozhodně neprahne po neomezené vesmírné svobodě ani po odstoupení od Kosmické smlouvy.