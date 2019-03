Durčák: Stávkují vám řidiči? Zlevněte jízdné pro ženy

Společnost BVG má v Berlíně na starost autobusy, tramvaje a U-bahny. Oproti tomu S-Bahny provozuje železniční dopravce Deutsche Bahn. Společnost vznikla po znovusjednocení Německa v roce 1992 spojením západo a východoberlínského podniku. BVG se ráda navenek prezentuje jako progresivní společnost.

Už šestnáct let v podniku funguje program zaměstnaneckých výhod pro ženy, který jim například prodlužuje mateřskou dovolenou a vychází vstříc v případě úpravy pracovní doby. A pokud se projedete po Berlíně, zjistíte, že snad na všech reklamách lákajících nové potencionální zaměstnance do řad BVG se na vás usmívají ženy. Na tom samozřejmě není nic špatného, jenom už několik měsíců marně hledám při pobytu v Berlíně plakát BVG, z něhož by mě do řad dopravní společnosti lákal muž.

Dopravní společnost je v Německu známá také díky svým vtipným videím, kterými dokážou pobavit, zaujmout a zvýšit dobré povědomí o společnosti. Třeba v prosinci 2017 zahrála na lince metra U2 irská kapela U2.

BVG si dokonce umí udělat sama ze sebe legraci, jak ukazuje následující reklamní spot.

Vraťme se však zpátky do současnosti. BVG nedávno ohlásila, že v boji s gender pay gap zavede na jeden den speciální Frauenticket. Díky němu budou moci ženy zakoupit celodenní jízdenku s 21% slevou. Místo sedmi euro tak zaplatí pouhých pět a půl. Právě 21 % je rozdíl mezi příjmem žen a mužů podle dat z roku 2017. Podle eurostatu je gender pay gap vyšší už jen u nás v České republice (je zábavné, že na nás z BVG na svém webu zapomněli) a v Estonsku.

Akce bude trvat jeden den – 18. března. Proč právě toto datum? Podle společnosti odpovídá jednadvacet procent 77 dnům, které by musely ženy navíc odpracovat, aby se ve svých příjmech vyrovnaly mužům. A 77 dnů od začátku kalendářního roku vychází právě na 18. březen.

Celá akce má na problém pouze upozornit. Nejenže BVG se chlubí tím, že u nich ženy a muži vydělávají stejně, ale navíc podle webu společnosti muži celou akci nejenže pochopí, ale také budou podporovat. A samozřejmě akce se vztahuje také na transgender ženy.

Ještě jedna poznámka pod čarou. Berlínské jízdné není vůbec drahé. Jak již bylo řečeno výše, celodenní vstupenka do zón AB vyjde na zmíněných sedm euro, což je v přepočtu necelých 180 korun. V Praze vyjde celodenní jízdné na 110 korun, takže nelze v žádném říct, že by si ho ženy nemohly dovolit. Všechny jízdenky totiž jak u nás, tak v Německu dotuje masivním způsobem město. Bylo by docela fajn prozření vidět, na kolik město vyjde jedna zakoupená vstupenka přímo na lístku, tak jako to před pár lety dělali v Ostravě.

Trable v ráji

Nutno podotknout, že na samotné akci jako takové vlastně není nic špatného. Vzhledem k tomu, že se však jedná pouze jednodenní cenový posun v rámce vstupenek, jde o situaci, kdy se BVG sama sebe snaží ukázat v dobrém světle a odvrátit PR pozornost od problémů, které dopravu v Berlíně sužují. Američané něčemu takovému říkají woke capital. I když tím mají na mysli především korporátní aktivismus, zmíněný termín podle mě hezky sedí i na akci BVG.

Dopravní podnik a Berlíňany totiž sužují v posledních měsících stávky odborů. Patnáctého února letošního roku odborové sdružení Verdi naplánovalo první stávku od roku 2012. Stávka se týkala všech prostředků městské hromadné dopravy v Berlíně, samozřejmě s výjimkou S-Bahnů, od 3:30 ráno do 12:00.

Verdi požadovalo snížení pracovní doby pro zaměstnance, kteří nastoupili od roku 2009 z 39 na 36,5 hodiny, dřívější vyplácení vánočního bonusu ve výši 1400 €, který se týká pouze zaměstnanců pracujících v BVG po dobu jednoho roku a další požadavky. Vzhledem k tomu, že autor článku pocítil efekt stávky na vlastní kůži můžete věřit, že hromadná doprava nefungovala de facto do pozdního odpoledne a město bylo totálně paralyzované. Šéfové BVG ostatně stávku popsali jako „zcela nevhodnou“.

Aby toho nebylo málo, odbory vyhlásily další varovnou stávku na 14. březen. Tentokrát se do ní zapojí jenom většina řidičů autobusů, které nepojedou od 3:30 ráno až do deseti hodin večer. Takže vlastně celý den. Požadavky odborářů jsou stejné jako před měsícem, ale po únorovém chaosu se rozhodli nebrnkat svým šéfům na nervy zase tak moc a mnohé linky autobusů budou plně v provozu.

Berlíňané mají štěstí, že díky plochému reliéfu města mnozí z nich dojedou do práce na kole, takže se jich stávka tentokrát díky fungujícímu metru a tramvajím zase tolik nedotkne. I když kupříkladu doprava z letiště Tegel zabere mnohem víc času. Nabízí se však otázka, zda by dopravní společnost BVG neměla v první řadě řešit spokojenost svých vlastních zaměstnanců než virtue signalling ohledně gender pay gap.