Jak zlepšit jméno firmy a získat důvěru zákazníků? | info.cz

Získat si důvěru zákazníků, dodavatelů a úřadů je běh na dlouhou trať, naštěstí ale existují zkratky. Našli jsme pro vás čtyři faktory, které jsou důvěryhodnost každé firmy zásadní. Čtěte až do konce, a možná zjistíte, na čem zapracovat třeba ještě dnes. Nebo na co si dát pozor, pokud firmu právě rozjíždíte. Právě tohle jsou místa, kde můžete hodně získat a také hodně ztratit.

1. Firma bez kostlivců ve skříni

Základ je mít společnost zapsanou v obchodním rejstříku a plně splatit základní kapitál. U společností s ručením omezeným je to samozřejmost, u akciovek už to ale bohužel zdaleka neplatí ve 100 % případů. Velkým problémem jsou pak právní spory, neřešené dluhy nebo třeba věcná břemena. Pokud se s něčím takovým potýkáte, vyřešte to co nejdřív. Jinak vše vyplave na povrch ve chvíli, kdy to budete potřebovat nejmíň.

Výhodou je, pokud teprve podnikání rozjíždíte. Můžete mít totiž jistotu, že budete mít ve všem pořádek hned od začátku. Jak na to? Kupte si ready-made společnost, která nevyvíjí žádnou činnost a pouze čeká na vás, nového majitele. Pokud se obrátíte na spolehlivého dodavatele, dostanete navíc i certifikát o bezúhonnosti kupované ready-made společnosti,

2. Sídlo na dobré adrese

Proč má polovina českých společností sídlo v Praze? Samozřejmě, hlavní město je ekonomickým a obchodním centrem Česka a sídlit zde je odznakem prestiže. Je tu ale ještě jeden dobrý důvod. Na zákazníky a obchodní partnery dobrá adresa v centru Prahy působí důvěryhodným dojmem. Vynikne na vaší vizitce, v patičce e-mailu i ve smlouvě. Mnohem víc než firma „z paneláku“.

Pokud máte firmu registrovanou na nepříliš prestižní adrese, může to někoho odradit. Ale pozor. To ještě neznamená, že musíte hned začít hledat pronájem s cenami vysoko nad 10 tisíc za metr čtvereční ročně. Stačí si pořídit virtuální sídlo od některé ze specializovaných společností. Do nového oficiálního sídle si budete chodit přebírat poštu, případně využívat sdílenou zasedací místnost.

TIP: Že na adrese záleží, dokládá rostoucí zájem o poskytnutí virtuálního sídla v Česku. Každý rok přibydou, zejména v Praze, desítky nových virtuálních sídel na adresách v centru města.

3. Dohledatelné informace na webu

Ne každá firma potřebuje internetové stránky za desetitisíce korun ani účty na všech sociálních sítích. Pokud o vaší firmě ovšem není na internetu ani čárka, v 21. století je to trochu zvláštní, a pro mnohé i podezřelé. Zveřejňovat vybrané údaje o společnosti online navíc vyžaduje zákon.

Abyste splnili zákonnou povinnost a nenechali zbytečně nikoho na pochybách, je lepší si pořídit alespoň základní, úplně jednoduchou webovou prezentaci. Anebo využijte službu web compliance. Bude vás to stát maximálně pár stovek a povinné údaje budou dohledatelné ve veřejném rejstříku. Kdokoli si vás pak bude přes internet lustrovat, vás v něm hned najde.

4. Jasná vlastnická struktura

Zákazníci, dodavatelé i úřady jsou zajedno: Všichni by rádi věděli, kdo za firmou stojí, když s vámi mají spolupracovat. Za bezúhonné a prověřené členy představenstva a dozorčí rady ve vaší akciové společnosti jistě získáte plusové body. Stejně tak u jména jednatele společnosti s ručením omezeným.

Pokud dáváte přednost anonymitě, jistě k tomu máte důvody. Na důvěryhodnosti vám to ale nepřidá, naopak. Ale i když neplánujete odkrývat karty, řešení existuje – nominee služby. Specializované firmy vám do klíčových pozic vyberou spolehlivé a maximálně loajální lidi. Ti se samozřejmě budou chovat tak, jak potřebujete a jak nařizuje smlouva. A vy budete mít stále vše ve svých rukou.