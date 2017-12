Důvěřivci odkázali své ostatky vědě a výzkumu. Firma to ignorovala, těla rozřezala a rozprodala

Rozhodli se být užiteční i po smrti; věnovali své tělo vědě a výzkumu. Ušlechtilý motiv v sobě skrýval i zrnko pragmatična – díky jedinému podpisu na lejstru jim totiž společnost BRC, která celou záležitost zprostředkovala, zajistila kremaci zdarma. Všechno ale nakonec dopadlo úplně jinak. Díky neregulovanému prostředí totiž tato společnost těla „důvěřivců“ nechala rozřezat na kusy a prodala je dalším prostředníkům, případně přenechala armádě. Sídlo firmy BRC předtím, než do něj vtrhla FBI, připomínalo se čtyřiceti obřími mrazáky plnými lidských hlav nebo páteří dějiště toho nejděsivějšího hororu, který kdy byl natočen. Teď zákulisí odkrývá investigativní reportáž agentury Reuters.

Dát cenovku lidskému životu je nemožné, pověsit ale cenovku na tělo bez života už pro někoho obtížné být nemusí. Třeba pro americkou společnost Biological Resource Center (BRC), která prodávala školníkovu ledvina za 607 dolarů, dvě tepny církevního ministranta za 65 dolarů nebo nohy odborového předáka po 350 dolarech. Kdo chtěl lidské torzo, musel si připravit 3191 dolarů.

V USA, zemi právníků, dokáže existence jakéhokoliv neregulovaného odvětví pořádně překvapit. Tím spíše, že se jedná o odvětví krajně citlivé – obchod s lidskými orgány. Firmy, jako byla BRC, se nicméně „divokého západu“ neštítí využít, jak vyplývá z rozsáhlé investigativní práce novinářů agentury Reuters.

Dohoda je zpočátku jednoduchá. Zesnulý věnuje své orgány vědě a výzkumu a společnost, která celý proces zprostředkuje, pak zdarma zpopelní zbytek nebožtíka. Pro mnoho lidí z okraje společnosti jde o nabídku, která se neodmítá, zvlášť proto, že pohřeb znamená pro již napjaté rozpočty chudších rodin velkou ránu.

Formuláře, které společnost nebožtíkům či pozůstalým dává podepsat, jsou ale psané technickou řečí a pozůstalí jim často nerozumí.

Například bezpečnostní zaměstnanec casina Robert DeRosier zemřel po mnohaletém boji s cukrovkou. Jeho posledním přáním bylo, aby zůstal užitečný a i po své smrti pomohl živým. Těm, kteří rovněž trpí diabetem. Proto se rozhodnul věnovat své tělo výzkumu této nemoci.

Jenže BRC našla kličku. DeRosierovo rameno tak skončilo za stovky dolarů v (nespřízněné) zprostředkovatelské illinoiské společnosti Biological Resource Center. Vdova po Robertovi Tama tvrdí, že rozhodně nečekala, že bude někdo na ostatcích jejího zesnulého muže vydělávat. „Je to morbidní. Chamtivost je hrozná věc,“ tvrdí nyní smutně.

Své tělo se po smrti rozhodli vědě věnovat i Conrad Patrick a Leon Small. Firma BRC nicméně s jejich fyzickými schránkami naložila ještě brutálněji. Ačkoliv oba před smrtí ve formuláři, který určil, co se s jejich těly po skonu stane, jasně zaškrtli, že si nepřejí být využiti pro vojenské účely, přesně to je čekalo.

Krátce po jejich úmrtí totiž zaměstnanci firmy BRC kontaktovali pozůstalé, a v době největšího smutku je donutili tuto klauzuli změnit. „Nerozuměla jsem, o čem to mluví. Byly to pro mě těžké chvíle. Ale řekla jsem ´ano´,“ vzpomíná nyní pro Reuters Dona Patricková. „Firmy jako BRC tyjí z lidí, kteří nemají peníze, kteří jsou chudí a nemají na pojištění. Z takových, jací jsme byli my,“ dodává vdova.

Podle zjištění agentury Reuters tak bylo od roku 2004 různými společnostmi zneužito či zhanobeno 2357 lidských částí, které pocházely od více než šestnácti stovek zesnulých.

Těla Patricka se Smallem, na rozdíl od mnohých jiných, nakonec pro vojenské testy zneužita nebyla. V roce 2014 totiž do sídla vtrhla v rámci vyšetřování FBI, která lidské ostatky zabavila, a společnost pak krátce poté svou činnost ukončila.

To, co FBI v hlavním sídle firmy nalezla však patří spíše na hororové plátno. „Čekali jsme, že tam budou dva mrazáky v nich pár lidských ostatků. Jenže když jsme tam vtrhli, bylo tam 40 velkých mrazících boxů, ve kterých bylo 10 tun lidských ostatků,“ líčí bývalý agent Charles Loftus, který se zátahu účastnil. Jeho parťák Matthew Parker od té doby trpí posttraumatickou stresovou poruchou a musel odejít do předčasného důchodu.

Nelze se mu divit. Mezi ostatky bylo například 281 jednotlivých hlav, 241 ramen, nebo 97 páteří. „Hanba BRC za to, jak se k lidským pozůstatkům tehdy chovali. Bylo to tak špatné,“ vzpomíná nyní Parker na to, jak byly jednotlivé kusy jen tak naházené v plastikových pytlích.

Centrála připomínala ze všeho nejvíc brutální dílnu vyšinutého řezníka, kde se lidské ostatky chladnokrevně separovaly a připravovaly k prodeji. Agenti FBI tyto pozůstatky zabavili, nicméně následně museli koupit tři obří mrazicí boxy, aby je mohli neporušené uchovat. Na kremaci došlo až po třech letech od zabavení, uzavírá Reuters.