Dvě minuty do apokalypsy. Vědci posunuli ručičky na hodinách posledního soudu blíž k půlnoci

"Svět je nyní nejen nebezpečnější než před rokem; ohrožení je nyní největší, jaké kdy bylo od druhé světové války," uvedla v prohlášení skupina vydávající Bulletin amerických jaderných vědců.

Posunutím ručičky vyjádřili vědci obavu, že svět je stejně blízko zániku jako v roce 1953, kdy mělo lidstvo zkušenosti s prvními testy vodíkových pum a kdy se zásadně vyhrotila studená válka mezi Washingtonem a Moskvou. Situace je opět nejhorší od chvíle, kdy vědci začali posouvat ručičky nejen v závislosti na jaderné hrozbě, ale i na ekologických faktorech.

K půlminutovému posunu podle vědců přispěla hlavně "neschopnost prezidenta Trumpa a dalších světových vůdců postavit se trvající hrozbě jaderné války a klimatických změn".

Trump se stal zásadním hybatelem hodin, neboť vyvázal USA z pařížské klimatické dohody a on i jeho administrativa zvolili velmi rizikový postoj k možnému jadernému střetu s KLDR. "Jsou tu členové Kongresu, poradci Bílého domu a dokonce sám prezident dávající najevo, že válka s jaderným státem je podle nich nejen pravděpodobná, ale potenciálně žádoucí. To je neobvyklé a zneklidňující," konstatoval podle listu The Washington Post expert na jadernou historii Alex Wellerstein. "Podle mě by šlo jen velmi těžko neposunout hodiny kupředu," dodal.

Podle vědců se však našly i pozitivní signály, například reakce značné části států na Trumpův ústup od pařížské dohody. Evropské země nebo Čína poté potvrdily své závazky, čímž přispěly k tomu, že dopad amerického kroku nebude tak velký.

Hodiny posledního soudu vytvořili odborníci znepokojení použitím prvních atomových bomb v roce 1947. Tehdy byla minutová ručička, jejíž polohu vědci každoročně aktualizují, na pozici za sedm minut dvanáct. O umístění ručičky na hodinách posledního soudu rozhodují v posledních letech kromě odborníků na fyziku také ekologové a 15 nositelů Nobelových cen. Nejdále od zkázy - 17 minut - bylo lidstvo v roce 1991 po pádu sovětského režimu.